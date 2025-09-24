रात को बार-बार टूटती है नींद? सोने से पहले इस तरह पी लें दूध, एक बार नहीं खुलेगी आंख

How to get a better sleep: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की समस्या बहुत आम हो गई है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती है. नींद आती है तो वे बार-बार जाग जाते हैं, गहरी नींद नहीं आती या फिर सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती हैं. अगर आपकी भी यही परेशानी है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, जिसे आप सोने से पहले अपनाकर चैन की नींद ले सकते हैं.

क्या है ये कमाल का नुस्खा?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आपका स्लीप साइकिल खराब है. आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात को बार-बार जाग जाते हैं, गहरी नींद नहीं आती या सीधे सुबह नींद आती है, तो आप रात को सोने से पहले दूध में कुछ चीजें मिलाकर पी सकते हैं.

100ml ऑर्गेनिक दूध

1 चम्मच देसी घी

¼ चम्मच जायफल

2 केसर के रेशे

½ चम्मच मिश्री

1-2 इलायची और

¼ चम्मच खसखस

इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लें.

इसके बाद एक-एक कर सभी चीज डालकर धीमी आंच पर उबालें.

इसे तब तक पकाएं जब तक दूध लगभग आधा न रह जाए.

फिर इसे हल्का गर्म रहते हुए पी लें.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं,

जायफल में प्राकृतिक स्लीप-इंड्यूसिंग गुण होते हैं, जो दिमाग को शांत करते हैं और नींद गहरी लाने में मदद करते हैं.

खसखस शरीर को रिलैक्स कर बेचैनी को कम करता है.

केसर और इलायची न सिर्फ स्वाद और खुशबू बढ़ाते हैं, बल्कि मूड को भी बेहतर करते हैं.

वहीं, देसी घी और दूध दोनों मिलकर शरीर को पोषण देते हैं और पाचन को भी दुरुस्त करते हैं.

श्वेता शाह कहती हैं, इसे रात को सोने से लगभग 1–1.5 घंटे पहले पीना सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप इसे नियमित रूप से पिएंगे, तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी और आप सुबह तरोताजा उठेंगे.

ये नुस्खा असरदार है, हालांकि जिन लोगों को दूध पचाने में दिक्कत होती है, वे पहले कम मात्रा से शुरू करें.

इससे अलग अगर आपको कोई एलर्जी या गंभीर हेल्थ कंडीशन है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, गहरी और सुकूनभरी नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है. अगर आप बार-बार नींद टूटने से परेशान हैं, तो यह आयुर्वेदिक दूध रेसिपी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आज से आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.