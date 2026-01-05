शरीर पर जमे मैल को कैसे हटाएं? योग गुरु ने बताया तगड़ा देसी नुस्खा, पहली बार में ही दिख जाएगा असर

Sharir ka Mel Kaise Saaf Karen: शरीर की गंदगी और जमा हुआ मैल न सिर्फ त्वचा की चमक को कम करता है, बल्कि पोर्स को भी बंद कर देता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे बॉडी वॉश और साबुन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके शरीर पर जमे पुराने से पुराने मैल को हटा देगा. साथ ही इसमें पूरी तरह से नेचुरल चीजों का प्रयोग हुआ है, जिससे कोई साइड इफेक्ट का भी खतरा नहीं होगा. यह जानकारी योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. साथ ही उनका कहना है कि इस नुस्खे का पहली बार में ही असर देखने को मिल जाएगा.

देसी आयुर्वेदिक नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

चावल का आटा

हल्दी

नींबू का रस

नारियल तेल

कच्चा दूध

योग गुरु कैलाश योगी बताते हैं कि मैल और गंदगी हटाने के लिए आपको इन चीजों से एक उबटन बनाना होगा. इसके लिए आप दो चम्मच चावल के आटे में 1 छोटा चम्मच हल्दी, आधा कटा नींबू का रस, एक चम्मच नारियल का तेल और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें. अब सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट बना लें, इससे उबटन बनकर तैयार हो जाएगा.

इस देसी उबटन को आप पूरे शरीर पर लगाएं और अच्छे से रब करें. फिर 20 से 25 मिनट बाद इसको धो लें, इससे आपको पहली ही बार में असर देखने को मिल जाएगा.

शरीर पर जमे पुराने से पुराने मैल को हटाने में यह देसी नुस्खा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है.

हफ्ते में 2 से 3 बार इस उबटन को लगाने से आप शरीर की टैनिंग को हटा सकते हैं.

स्किन को ग्लोइंग, चमकदार और ब्राइट बनाने के लिए यह आयुर्वेदिक नुस्खा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.