महिला ने पति से मांगा Sleep Divorce, जानें क्या होता है ये, क्यों बढ़ रहा है इसका ट्रेंड

Relationship Tips: आजकल रिलेशनशिप से जुड़ा एक नया शब्द चर्चा में है- 'स्लीप डिवोर्स'(Sleep Divorce). आपने भी ये शब्द जरूर सुना होगा. अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं. दरअसल, हाल ही में यूके के एक ऑनलाइन फोरम Mumsnet पर एक महिला ने स्लीप डिवोर्स को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है. महिला की पोस्ट के बाद ये विषय फिर से सुर्खियों में आ गया है. आइए जानते हैं कि आखिर स्लीप डिवोर्स होता क्या है और किसी रिश्ते में इसका क्या असर होता है.

क्या है स्लीप डिवोर्स?

स्लीप डिवोर्स का मतलब है अलग-अलग सोना. यानी कपल्स प्यार और रिश्ते में साथ रहते हुए भी नींद के समय अलग बिस्तर या अलग कमरे में सोते हैं.

ऑनलाइन फोरम पर शेयर की गई पोस्ट में महिला ने बताया, 'मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कई सालों से उनके साथ सोना मेरे लिए 'टॉर्चर' बन गया है. पति का जोर से खर्राटे लेना, बार-बार करवट बदलना, रात में कई बार बाथरूम जाना, लाइट जलाना, अलार्म को बार-बार स्नूज़ करना, इन सबकी वजह से मेरी नींद पूरी तरह खराब हो रही थी. नींद की कमी मेरी सेहत पर असर डालने लगी थी और दिन में मेरे लिए जागे रहना मुश्किल हो रहा था.'

दरअसल, आज की लाइफस्टाइल में नींद की अहमियत लोग पहले से ज्यादा समझने लगे हैं. डॉक्टर भी मानते हैं कि टूटी-फूटी नींद से तनाव, चिड़चिड़ापन, कमजोर इम्युनिटी और कई बीमारियां तक हो सकती हैं. ऐसे में अगर एक पार्टनर की आदतें दूसरे की नींद खराब कर रही हैं, तो अलग सोना कई बार रिश्ते को बचाने का तरीका बन जाता है. यानी ये तरीका अपने नाम से अलग असर करता है और यही कारण है कि इन दिनों स्लीप डिवोर्स का ट्रेंड का काफी बढ़ गया है.

फोरम पर कई लोगों ने महिला का समर्थन किया है. कई यूजर्स का कहना है कि रिश्ते के लिए भी अच्छी नींद जरूरी है, क्योंकि बिना नींद के इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है. ऐसे में फिर लड़ाइयां बढ़ती हैं. वहीं, कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए कि अलग-अलग सोने से कैसे उनका रिश्ता और बेहतर हो गया. इससे उनके बीच झगड़े कम हो गए और दोनों ज्यादा खुश रहने लगे.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट की मानें तो अगर कपल आपसी समझ और बातचीत से यह फैसला लेते हैं, तो ये तरीका उनके रिश्ते को मजबूत कर सकता है. कई लोग हफ्ते में कुछ दिन साथ सोने का तरीका भी अपनाते हैं, ताकि भावनात्मक जुड़ाव बना रहे. ऐसे में आप भी अच्छी सेहत और प्यार बनाए रखने के लिए ये तरीका आजमा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

