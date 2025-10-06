कोलेजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर की सबसे असरदार चीजों की लिस्ट

What food has the most collagen: ब्यूटी की दुनिया में इस वक्त 'कोलेजन सप्लीमेंट्स' जबरस्ट ट्रेंड में है. खासकर लोग एंटी-एजिंग इफेक्ट पाने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स या कोलेजन पाउडर का सेवन करने लगे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सप्लीमेंट्स वाकई स्किन को फायदा पहुंचाते हैं? कोलेजन स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन क्या सप्लीमेंट्स से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, जब आप कोलेजन के सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपके गट में मौजूद एसिड इसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है. इसके बाद कोलेजन का अवषोशण होता है. आसान भाषा में समझें तो कोलेजन पाउडर हमारे शरीर में टूट जाता है और स्किन या बालों तक पहुंच ही नहीं पाता है. ऐसे में ज्यादातर मामलों में स्किन या बालों के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं होता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर नेचुरल तरीके से कोलेजन बढ़ा सकते हैं. इसके लिए-

कीवी, संतरा, नींबू, मौसमी जैसे साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो कोलेजन बनने की प्रक्रिया को तेज करता है. विटामिन C स्किन को अंदर से टाइट और ग्लोइंग बनाता है.

आंवला एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर है. यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और स्किन को यंग दिखने में मदद करता है.

बादाम शरीर में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही इनमें प्राकृतिक बायोटिन भी पाया जाता है, जो स्किन के साथ-साथ बालों और नाखूनों को भी मजबूत बनाता है. इसके लिए आप रोज सुबह 5-6 भीगे बादाम खाकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं.

इन फलों में ऐंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो स्किन को डिटॉक्स करते हैं और फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं. इससे स्किन क्लियर और हेल्दी रहती है.

इन सब से अलग पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, त्रिफला पेट को साफ रखता है और गट हेल्थ सुधारता है. जब आपका डाइजेशन सही रहेगा, तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखेगा, जिससे कोलेजन भी नेचुरली बढ़ेगा.

इस तरह डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर आप नेचुरल तरीके से कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं.

