इस एक वजह से नहीं घटती है पेट की चर्बी, Fitness Coach ने बताया 90 दिनों में फैट घटाने का तरीका

Weight Loss Tips: फिटनेस कोच बताते हैं, शरीर पर बढ़ती चर्बी का कारण सिर्फ गलत खानपान या एक्सरसाइज की कमी ही नहीं है. ज्यादातर मामलों में इसका कारण डैमेज्ड मेटाबॉलिज्म होता है.

कैसे तेज करें मेटाबॉलिज्म?

Weight Loss Tips: मोटापा आज के समय में अधिकतर लोगों की परेशानी बना हुआ है. खासकर लोग पेट पर बढ़ती चर्बी से ज्यादा परेशान रहते हैं. इनता ही नहीं, कई लोगों की शिकायत होती है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग और घंटों वर्कआउट करने के बाद भी पेट का फैट कम नहीं होता. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि इसके पीछे एक खास कारण जिम्मेदार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस फिटनेस कोच लार्स मीडेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में वे बताते हैं, शरीर पर बढ़ती चर्बी का कारण सिर्फ गलत खानपान या एक्सरसाइज की कमी ही नहीं है. ज्यादातर मामलों में इसका कारण डैमेज्ड मेटाबॉलिज्म होता है. लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे शरीर फैट बर्न करने की क्षमता खो देता है. ऐसे में मोटापे से छुटकारा पाने के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना जरूरी है. 

कैसे तेज करें मेटाबॉलिज्म?

फिटनेस कोच ने 90 दिन का मेटाबॉलिक रीसेट प्लान शेयर किया है, जिससे पेट की चर्बी को कम किया जा सकता है.

पहले 30 दिन- न्यूट्रिशन पर फोकस

पहले 30 दिनों तक लार्स न्यूट्रिशन पर फोकस पर फोकस करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं-

  • रोजाना 150 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है. इसके लिए अंडे, ग्रीक योगर्ट, चिकन या प्रोटीन पाउडर का सेवन करें.
  • दिन में कम से कम दो मील्स को न्यूट्रिएंट-डेंस यानी पोषक तत्वों से भरपूर बनाएं.
  • इंफ्लेमेटरी फूड्स जैसे तली चीजें, शुगर और रात 8 बजे के बाद शराब से दूर रहें.
30 से 60 दिन- स्मार्ट वर्कआउट
  • 30 दिन निकल जाने के बाद न्यूट्रिशन के साथ-साथ अगले 30 दिनों तक हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करें.
  • स्क्वाट, बेंच प्रेस, रोइंग और डिप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज पर वेट ट्रैक करें.
  • अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर डेली 50 पुश-अप्स, 50 स्क्वैट्स, 50 लंजेस, 50 सेकंड वॉल सिट और 50 सेकंड प्लैंक करें. 
60 से 90 दिन- बेहतर लाइफस्टाइल
  • नींद की कमी, वर्कआउट स्किप करना या बार-बार फास्ट फूड ऑर्डर करना जैसी खराब आदतों से पूरी तरह दूरी बनाएं. 
  • इसके अलावा रोजाना 10,000 स्टेप्स, हफ्ते में 3 वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट वाले रूल को भी जारी रखें.

फिटनेस कोच कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए कम खाना और ज्यादा वर्कआउट ही उपाय है. लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो चुका है, तो शरीर फैट बर्न नहीं करेगा. ऐसे में वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिक रीसेट करना सबसे जरूरी है. यानी सही पोषण, स्मार्ट एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. 

लार्स मीडेल कहते हैं, सिर्फ 90 दिन ये रूटीन फॉलो करने से न सिर्फ पेट की चर्बी घटेगी बल्कि एनर्जी भी बढ़ेगी और शरीर फिट दिखेगा. ऐसे में आप इसे आज से ही आजमाकर देख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

