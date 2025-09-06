एंप्लाई को देना है फीडबैक तो लें सैंडविच थेरैपी का सहारा, टीम के लोगों का नहीं फूलेगा मुंह

Sandwich Therapy For Feedback: बॉस होने की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि अपनी बात सही तरह से एंप्लाई तक पहुंचा दी जाए. कई बार एंप्लाई (Employee) कई तरह की गलतियां भी कर देते हैं या फिर उनके काम या व्यवहार से जुड़ी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सुधार की जरूरत होती है. लेकिन, इस बात को सीधेतौर पर किस तरह किया जाए यह समझ नहीं आता. अगर नेगेटिव फीडबैक को सही तरह से ना दिया जाए तो इससे एंप्लाई का मुंह भी फूल सकता है और हो सकता है उसके मन को ठेस लग जाए. ऐसे में आप सैंडविच थेरैपी का सहारा ले सकते हैं. यहां जानिए क्या होती है सैंडविच थेरैपी (Sandwich Therapy) जिसे ध्यान में रखकर फीडबैक देने पर किसी को बुरा नहीं लगेगा और आप आसानी से अपनी बात एंप्लाई से कह सकेंगे.

सैंडविच थेरैपी से दें फीडबैक

किसी को भी फीडबैक देने के लिए सैंडविच थेरैपी का सहारा लिया जा सकता है. सैंडविच थेरैपी का मतलब है कि अगर आपको कुछ नेगेटिव कहना है तो उससे पहले कुछ पॉजीटिव कह दें, बीच में अपना नेगेटिव कमेंट (Negative Comment) दें और फिर आखिर में एकबार फिर कुछ पॉजीटिव कह दें. उदाहरण के तौर पर पहले कहें कि तुम एक अच्छे एंप्लाई हो और मुझे तुम्हारा काम पसंद है लेकिन तुम्हारी परफोर्मेंस हालिया दिनों में अच्छी नहीं है और तुम्हें सुधार की जरूरत है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम यह काम बहुत अच्छे से पूरा कर लोगे.

एंप्लाई को कोई बात समझानी हो या फिर उसे डांटना हो, इस सैंडविच थेरैपी का सहारा लिया जा सकता है. बस इस बात का ध्यान रहे कि आपकी आवाज और बोलने के तरीके में धीरज हो और आप गुस्से में चिल्लाते हुए यह सब ना कहें.