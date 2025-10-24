Ghar me jale kaise hataye : क्या आपके घर में भी मकड़ियों ने जाले बना-बनाकर कब्जा कर रखा है. बार-बार हटाने के बाद भी वापस चली आती हैं. कोने-कोने से उन्हें हटा पाना मुश्किल लग रहा है. अगर हां, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बड़ी ही आसानी से मकड़ियों को हटाकर (Natural ways to get rid of spiders indoors) घर को गंदगी, धूल और बैक्टीरिया से छुटकारा पा सकते हैं. इसमें कुछ नेचुरल चीजें (Homemade spider repellent spray) आपके बड़े काम आ सकती हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कैसे घर पर ही नेचुरल घोल बनाकर मकड़ियों के जाले (How to permanently remove spider webs from home) को हमेशा-हमेशा के लिए हटा सकते हैं.

मकड़ियों के जाले हटाने के लिए घोल के लिए जरूरी चीजें | makdi se hmesha ke liye chutkara kaise paye

1. तंबाकू का पत्ता, जिसकी गंध मकड़ियों को पसंद नहीं आती हैं.

2. नींबू का रस या विनेगर, जिनकी खट्टी खुशबू मकड़ियों को और दूर रखती है.

3. नारियल का तेल, जो घोल को सतह पर लंबे समय तक टिकने में मदद करता है.

4. स्प्रे बोतल, जो घोल को स्टोर करने और छिड़कने में मदद करता है.

नेचुरल घोल कैसे बनाएं और इस्तेमाल का तरीका

सबसे पहले एक कटोरी पानी में तंबाकू का पत्ता तोड़कर डालें. इसे 5-6 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि तंबाकू के गुण पानी में पूरी तरह मिल जाएं. तंबाकू की गंध मकड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. यह उन्हें घर के उस हिस्से से दूर रखती है. यह तरीका खासकर कोनों और छत के किनारों के लिए बहुत असरदार है.

तंबाकू वाला पानी तैयार होने के बाद इसमें नींबू का रस या 2-3 चम्मच विनेगर डालें. खट्टी खुशबू मकड़ियों को दूर रखने में और मदद करती है. अब घोल को छन्नी से छान लें ताकि पत्ते या बचा हुआ कचरा निकल जाए. इसके बाद इसमें एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं. यह तेल घोल को सतह पर लंबे समय तक टिकने में मदद करता है और मकड़ी का जाल कमजोर करता है.

घोल तैयार होने के बाद इसे मकड़ी के जाल पर अच्छे से स्प्रे करें. कुछ मिनट इंतजार करें और फिर झाड़ू या कपड़े की मदद से जाले को हटा दें. यह तरीका सिर्फ जाले को हटाने तक सीमित नहीं है. घोल मकड़ी को परेशान करता है और वो उसी जगह नया जाल नहीं बनाएगी.

अगर आप चाहते हैं कि मकड़ियां घर में दोबारा जाल न बनाएं, तो इस घोल को हर 1-2 हफ्ते में घर के कोनों, खिड़कियों और अलमारियों पर छिड़कें. नियमित इस्तेमाल से मकड़ियां उस जगह पर नहीं आएंगी. आपका घर हमेशा साफ, गंदगी से दूर और खूबसूरत बना रहेगा.