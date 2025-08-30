विज्ञापन

घर से चूहा भगाने के लिए क्या करें? आटे की लोई में भरकर रख दें यह चीज, बन जाएगी चूहे मारने की दवा

Chuhe Bhagane Ka Tarika: चूहे एकबार घर में आ जाते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते. ऐसे में बाजार से केमिकल खरीदकर लाने के बजाय घर में ही चूहे मारने की दवा तैयार की जा सकती है. यहां जानिए इस दवा को बनाने का तरीका. 

Chuhe Marne Ki Dawa: घर से चूहे भगाने के लिए करें यह काम. 

Rats Home Remedies: चूहे घर में एक बार आते हैं और बस फिर यहीं बसेरा जमा लेते हैं. ये चूहे अपने बिल में भी टिककर नहीं रहते बल्कि पूरे घर में धमाचौकड़ी मचा देते हैं. कभी ये घर के बर्तनों में घूमते हैं तो कभी खाने को झूठा करते हैं, कभी ये किताबें कुतर देते हैं तो कभी कपड़ों में छेद कर देते हैं. देखा जाए तो नाक में दम करने से ये चूहे (Rats) बाज नहीं आते. ऐसे में चूहों से परेशान रहने के बजाय इनसे छुटकारा पाया जा सकता है. आपको चूहे भगाने के लिए बाजार से केमिकल खरीदने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप घर पर ही चूहे मारने की दवा तैयार कर सकते हैं. दवा (Chuhe Bhagane Ki Dawa) बनाने का एक नुस्खा डिडेकोरडायरीज नाम के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है. यहां बताया गया है कि आटे और घर की ही कुछ चीजों के इस्तेमाल से किस तरह चूहे मारने की दवा तैयार की जाती है. आप भी जान लीजिए इस नुस्खे के बारे में. 

चूहे मारने की दवा घर पर कैसे बनाएं | How To Get Rid Of Rats Home Remedies

इस दवा को बनाने के लिए आपको गुंथे हुए आटे, खुरदरा पिसा तेजपत्ता, चायपत्ती, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत होगी. सबसे पहले आटे की लोई बनाएं और उसमें जगह करके इन सभी मसालों को उसके अंदर भर दें. घर के अलग-अलग कोने के लिए 6-7 लोइयां तैयार की जा सकती हैं. 

इन आटे की लोइयों को जब चूहे खाएंगे तो खाते ही मर जाएंगे या घर से बाहर भाग जाएंगे. इस बात का खास ध्यान रखें कि चूहे मारने वाली ये लोइयां बच्चों और पालतू जानवरों के संपर्क में ना आएं.

ये उपाय भी आजमा सकते हैं आप 
  • लाल मिर्च का स्प्रे चूहे भगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस स्प्रे को बनाने के लिए एक चम्मच लाल मिर्च (Red Chilly) में थोड़ा पानी मिलाएं और 2-3 बूंद डिशवॉश लिक्विड मिला लें. इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरें और चूहों पर या चूहों के ठिकानों पर छिड़क दें. चूहे भाग जाते हैं. 
  • प्याज की गंध चूहों को बिल्कुल नहीं सुहाती है. ऐसे में चूहे भगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्याज को आधा काटकर घर के उन कोनों में रखें जहां चूहे ज्यादा आते हैं. 
  • प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोकोआ पाउडर मिलाया जा सकता है. इसे पाउडर की तरह या फिर पानी से इसकी गोलियां बनाकर चूहों के ठिकानों पर रखें. चूहे इसे चॉक्लेट समझकर खाएंगे और मर जाएंगे. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

