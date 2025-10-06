चेहरे के ओपन पोर्स कैसे बंद करें? डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया क्या करने से स्मूद दिखेगी स्किन

How do you get rid of open pores: चेहरे पर ओपन पोर्स होना एक आम परेशानी है. पोर्स आपकी स्किन का नेचुरल हिस्सा हैं. ये छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ऑयल और पसीना निकलता है. जब स्किन ज्यादा ऑयली होती है, कोलाजन कम हो जाता है या उम्र बढ़ती है, तो ये पोर्स थोड़े बड़े दिखने लगते हैं. सन एक्सपोजर और पॉल्यूशन भी इन्हें बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. अब, बड़े होने पर ये पोर्स स्किन पर साफ नजर आने लगते हैं, जिससे स्किन का टैक्सचर असमान दिखने लगता है, साथ ही मेकअप भी ठीक से सेट नहीं होता है. अब, अगर आपकी भी इस तरह की परेशानी है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं ओपन पोर्स को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है या क्या करने से चेहरे पर ये पोर्स कम नजर आते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, पोर्स को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता है. लेकिन सही केयर और ट्रीटमेंट से इन्हें काफी हद तक छोटा और स्मूद जरूर दिखाया जा सकता है.

स्किन एक्सपर्ट के मुताबिक, अधिकतर लोग ओपन पोर्स पर टोनर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, टोनर्स पोर्स को कम करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं. इसके अलावा आइस डंकिंग या मुल्तानी मिट्टी जैसे घरेलू उपाय से भी स्किन पर मौजूद पोर्स टाइट नहीं होते हैं. इन नुस्खों से आपको कुछ समय के लिए स्किन फ्रेश दिख सकती है, लेकिन ये लंबे समय में कोई असर नहीं करते हैं.

वीडियो में डर्माटोलॉजिस्ट आगे कहती हैं, अगर आप वाकई फर्क देखना चाहते हैं, तो सही तरीका अपनाना जरूरी है. इसके लिए-

1 से 2% सैलिसिलिक एसिड को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें. सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर की गंदगी और ऑयल को साफ करता है, जिससे पोर्स छोटे दिखते हैं.

5-10% नियासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल करें. नियासिनामाइड स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और ऑयल बैलेंस करता है.

रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स कोलाजन को बढ़ाते हैं, जिससे स्किन टाइट होती है और पोर्स कम दिखते हैं.

इसके अलावा सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सूरज की किरणें कोलाजन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पोर्स और बड़े दिखने लगते हैं.

वहीं, अगर चेहरे पर पोर्स बहुत अधिक नजर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में कुछ खास क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की मदद भी ली जा सकती हैं. ओपन पोर्स को कम करने के लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर, अर्बियम ग्लास लेजर, माइक्रोनीडलिंग विथ रेडियोफ्रीक्वेंसी (RF) PRP या स्किन बूस्टर्स जैसे ट्रीटमेंट्स को फायदेमंद माना जाता है. इनसे स्किन का कोलाजन बढ़ता है और पोर्स का साइज 50-60% तक कम हो सकता है. आप अपने स्किन टाइप और जरूरत के मुताबिक एक्सपर्ट की सलाह के बाद इस तरह के ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं.

डॉक्टर जुशिया कहती हैं, पोर्स को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन सही स्किन केयर और स्किन एक्सपर्ट की सलाह के बाद ट्रीटमेंट्स से इन्हें इतना कम किया जा सकता है कि वे चेहरे पर कम नजर आएं. रेगुलर केयर, सनस्क्रीन और हेल्दी डाइट से आपकी स्किन स्मूद और ग्लोइंग दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.