रेफ्रिजरेटर का बिजली बिल कैसे कम करें? जानें क्या है फ्रिज इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका

How to reduce refrigerator power consumption: फ्रिज आज हर घर की जरूरत है. गर्मी हो या सर्दी, यह हमारे खाने-पीने की चीजों को ताजा रखता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सबसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों में से एक रेफ्रिजरेटर भी है? ऐसे में यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप हर महीने का रेफ्रिजरेटर का बिजली बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इस टिप्स को फॉलो कर आपका फ्रिज भी लंबे समय तक नया जैसा काम करेगा. यानी फ्रिज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं कैसे-

फ्रिज को समय-समय पर डिफ्रॉस्ट करें

अगर आपके फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत जम जाती है, तो यह सिर्फ जगह ही नहीं घेरती, बल्कि अधिक बिजली भी खर्च करवाती है. आसान भाषा में समझें तो बर्फ की यह परत एक तरह से इन्सुलेशन का काम करती है, जिससे फ्रिज का मोटर ज्यादा मेहनत करता है. ऐसे में अगर बर्फ की मोटाई 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, तो तुरंत फ्रिज को बंद कर डिफ्रॉस्ट करें. ऐसा करने से बिजली की बचत तो होगी ही, साथ ही आपके फ्रिज की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी.

दूसरा जरूरी स्टेप है, फ्रिज और फ्रीजर को सही तापमान पर रखना.कई बार हम बिना सोचे फ्रिज का तापमान बहुत कम कर देते हैं. इससे भी ज्यादा बिजली खर्च होती है.

फ्रिज को हमेशा 3°C से 5°C और फ्रीजर को -18°C पर रखें. इससे आपका खाना भी सुरक्षित रहेगा और बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा. अगर आपको तापमान का अंदाजा नहीं है, तो आप थर्मामीटर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं.

कई बार हम बिना सोचे फ्रिज के अंदर चीजें ऐसे ही इधर-उधर रख देते हैं. इससे भी बिजली के बिल पर असर पड़ता है. दरअसल, फ्रिज में चीजें इधर-उधर रखने से ठंडी हवा का प्रवाह रुक जाता है और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए कोशिश करें कि फ्रिज में थोड़ी जगह खाली रहे, ताकि हवा आसानी से घूम सके. पुरानी चीजों को आगे और नई चीजों को पीछे रखें. इससे खाना खराब नहीं होगा और जगह भी बचेगी.

हर बार जब आप फ्रिज खोलते हैं, तो ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और मोटर को दोबारा कूलिंग करनी पड़ती है. इसलिए कोशिश करें कि एक बार में सारी चीजें निकाल लें और फ्रिज का दरवाजा बार-बार न खोलें.

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं, बल्कि फ्रिज की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं. ऐसे में आप आज से ही इन्हें आजमा सकते हैं.