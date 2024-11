नाली में ये चीज डाल दी तो घर के अंदर घुस नहीं पाएंगे कॉकरोच, बस रात में यह काम कर लीजिए

How to get rid of cockroach: हर दूसरे घर की एक समस्या जरूर होती है गंदे कॉकरोच (cockroach), यह कॉकरोच किचन में सबसे ज्यादा नजर आते हैं और खाने की चीजों पर मंडराते रहते हैं, जो सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक होता है और यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है. ऐसे में कॉकरोच से बचने के लिए लोग घरों में केमिकल वाले पेस्ट कंट्रोल (pest control) भी कराते हैं, लेकिन यह पेस्ट कंट्रोल कई बार सेहत पर उल्टा इफेक्ट भी डाल सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं ऐसी होम रेमेडी (effective home remedies for cockroach) के बारे में जिससे आप आसानी से कॉकरोच को कोसों दूर भगा सकते हैं और यकीन मानिए कि नालियों में यह चीज डालने से दोबारा कभी कॉकरोच घर में नहीं आएंगे.

कॉकरोच को भगाने के लिए असरदार नुस्खा

रात के समय कॉकरोच किचन सिंक की नालियों से बाहर आ जाते हैं और बर्तन, खाने की चीजों पर इधर-उधर मंडराते हैं, ऐसे में इससे बचने के लिए आप एक असरदार नुस्खा आजमा सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको एक चम्मच नमक, दो चम्मच डिटॉल लिक्विड और एक चम्मच पानी चाहिए.



ऐसे बनाएं कॉकरोच भगाने का सॉल्यूशन

दो चम्मच डिटॉल में एक चम्मच पानी और एक चम्मच नमक मिलाकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें. जब सारी चीज मिल जाए, तो कॉटन पैड में इस सॉल्यूशन को डुबोएं और इसकी गोलियां बनाकर किचन सिंक, नाली, बाथरूम के वॉश बेसिन और ऐसी जगह पर रख दें, जहां से कॉकरोच आपके घर में आते हैं. कहते हैं कि इसकी गंध कॉकरोच को पसंद नहीं आती है और जहां पर डिटॉल और नमक का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से कॉकरोच कोसों दूर भाग जाते हैं.



कॉकरोच भगाने के अन्य तरीके

किचन की नाली में सबसे ज्यादा गंदगी होती है, ऐसे में कॉकरोच सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं. इसे साफ करने के लिए पानी में थोड़ा सा हार्पिक मिला लें, इसे 10 से 15 मिनट तक किचन सिंक में डाल दें, फिर उसके ऊपर गर्म पानी डालें. ऐसा करने से ड्रेनेज पाइप साफ हो जाता है.



इसके अलावा तेज पत्ता की गंध भी कॉकरोच को पसंद नहीं आती है, जिन जगहों से कॉकरोच निकलते हैं वहां पर आप एक तेज पत्ता रख सकते हैं.



एक कप पानी में नीम के तेल की कुछ बूंदें डालें और उसे एक स्प्रे बोतल में भरें. इसे ऐसी जगह स्प्रे करें जहां से कॉकरोच अमूमन आते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.