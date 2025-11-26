विज्ञापन

छिपाए नहीं छिप रहा गर्दन का कालापन? फ्रीज में रखी ये छोटी सी चीज करेगी कमाल, जान लें कैसे करें इस्तेमाल

How to Remove Blackness of Neck: अगर आपके लिए भी गर्दन का कालापन चिंता का विषय बनता जा रहा है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आपकी गर्दन का मैल-कालापन दूर होगा और त्वचा साफ हो जाएगी.

काली गर्दन को कैसे साफ करें?
Gardan ka Kalapan Kaise Hataye: चेहरे की त्वचा को चमकाने के लिए लोग कई तरह के महंगे फेशियल या फिर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं जिससे स्किन दमक जाती है. लेकिन वहीं, पीछे गर्दन का कालापन और मैल पूरी खूबसूरती में फीकापन डाल देता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं लेकिन कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा कुछ लोग अपने गर्दन को छिपाने की कोशिश भी करने लगते हैं लेकिन वह छिपाए नहीं छिपती है. अगर आपके लिए भी गर्दन का कालापन चिंता का विषय बनता जा रहा है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आपकी गर्दन का मैल-कालापन दूर होगा और त्वचा साफ हो जाएगी.

नींबू और बेकिंग सोडा

क्या आप जानते हैं फ्रिज में रखा छोटा सा नींबू आपकी गर्दन के कालेपन को दूर करने में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप आधे नींबू के रस के साथ 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपनी गर्दन पर लगाएं और कम से कम 5-7 मिनट के लिए मसाज करें. ये नुस्खा आपको हफ्ते में 2 बार अपनाना है, इससे आपको फायदा देखने को मिल जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि नींबू एक नेचुरल ब्लीच है और बेकिंग सोडा एक्सफोलिएटर के रूप में काम करता है. इन दोनों का पेस्ट गर्दन पर जमी गंदगी, मैल और डेड स्किन को हटाने में फायदेमंद होता है. 

बेसन और दही भी असरदार

स्किन की गंदगी और मैल को हटाकर चमकदार बनाने के लिए बेसन और दही बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन के साथ 1 चम्मच दही मिलाएं और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपनी काली गर्दन पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. जब ये अच्छे से सूख जाए तो साफ पानी से रगड़ते हुए धो लें. इस घरेलू नुस्खे को नियमित रूप से अपनाने से आपके गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा.

एलोवेरा जेल और हल्दी

स्किन के लिए एलोवेरा जेल और हल्दी बहुत लाभदायक होती है. इनमें मौजूद गुण स्किन को चमकाने के लिए लाभदायक होते हैं. गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आप एक चम्मच एलोवेरा जेल के साथ एक चुटकी हल्दी मिलाकर लगाएं. इस मिश्रण को अपनी गर्दन पर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें. ये उपाय आप रात को सोने से पहले अपनाएं, कुछ दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

