Chitiyo ko Bhagane ka Tarika: घर में चींटियों का होना काफी ज्यादा आम बात है. लेकिन अगर इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाए तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ये खाने के सामान को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं साथ में इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इसके अलावा अगर किचन या कमरे में कहीं पर खाना का सामान गिर जाए तो चींटियां तुरंत पहुंच जाती हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल आते हैं लेकिन कभी-कभार इनसे भी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू तरीके ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गंध से चींट‍ियां भागती हैं. साथ ही हम आपको रामबाण तरीका भी बताएंगे जिसकी मदद से आप चीटिंयों से छुटकारा भी पा सकते हैं.

चींटियां किस गंध से नफरत करती हैं?

चींटियों को खट्टे फलों की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. अगर आप भी अपने घर में चींटियों के आतंक से परेशान हैं तो खट्टे फलों का एक स्प्रे बना सकते हैं. दरअसल, नींबू-संतरे में मौजूद एसिड चींटियों को भगाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

तेज गंध वाली चीजें जैसे सिरका, काली मिर्च, पुदीने का तेल, दालचीनी, कपूर से चींटियां डरती हैं. अगर आप अपने घर से चींटियों को रफूचक्कर करना चाहते हैं उन जगहों पर इन चीजों को रख दें या छिड़क दें जहां आपको चींटियां सबसे ज्यादा नजर आती हैं. इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, हल्दी की तेज गंध और एंटी-बैक्टीरियल गुण चींटियों को भगाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं.

चींटियों को भगाने के लिए आप घर पर ही स्प्रे तैयार कर सकते हैं. यह नुस्खा किसी रामबाण तरीके से कम नहीं है. इसके लिए आपको आधा लीटर पानी, कपूर, एंटीसेप्टिक लिक्विड और विनेगर की जरूरत पड़ेगी. इसको बनाने के लिए पहले आप 6-7 कपूर की गोलियों को पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद आधे लीटर पानी में कपूर का पाउडर, एक ढक्कन डेटॉल जैसा एंटीसेप्टिक लिक्विड और 2 चम्मच विनेगर मिला दें. अब इस पानी को छानकर स्प्रे वाली बोतल में भर लें. अब इस पानी का वहां छिड़कें जहां आपको घर में चींटियां सबसे ज्यादा नजर आती हों. दरअसल, इस स्प्रे में इस्तेमाल की गई चीजों की गंध से चींटियां काफी ज्यादा नफरत करती हैं और दूर भाग जाती हैं.

