चींटियां किस चीज से डरती हैं? चींट‍ियां क‍िस गंध से भागती हैं, यह रहा भगाने का रामबाण तरीका

How to get rid of ants permanently: आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गंध से चींट‍ियां भागती हैं. साथ ही हम आपको रामबाण तरीका भी बताएंगे जिसकी मदद से आप चीटिंयों से छुटकारा भी पा सकते हैं.

Chitiyo ko Bhagane ka Tarika: घर में चींटियों का होना काफी ज्यादा आम बात है. लेकिन अगर इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाए तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ये खाने के सामान को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं साथ में इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इसके अलावा अगर किचन या कमरे में कहीं पर खाना का सामान गिर जाए तो चींटियां तुरंत पहुंच जाती हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल आते हैं लेकिन कभी-कभार इनसे भी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू तरीके ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गंध से चींट‍ियां भागती हैं. साथ ही हम आपको रामबाण तरीका भी बताएंगे जिसकी मदद से आप चीटिंयों से छुटकारा भी पा सकते हैं. 

चींटियां किस गंध से नफरत करती हैं?

चींटियों को खट्टे फलों की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. अगर आप भी अपने घर में चींटियों के आतंक से परेशान हैं तो खट्टे फलों का एक स्प्रे बना सकते हैं. दरअसल, नींबू-संतरे में मौजूद एसिड चींटियों को भगाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. 

किस चीज से डरती हैं चींटियां?

तेज गंध वाली चीजें जैसे सिरका, काली मिर्च, पुदीने का तेल, दालचीनी, कपूर से चींटियां डरती हैं. अगर आप अपने घर से चींटियों को रफूचक्कर करना चाहते हैं उन जगहों पर इन चीजों को रख दें या छिड़क दें जहां आपको चींटियां सबसे ज्यादा नजर आती हैं. इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, हल्दी की तेज गंध और एंटी-बैक्टीरियल गुण चींटियों को भगाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं.

चींटी भगाने का रामबाण तरीका क्या है? 

चींटियों को भगाने के लिए आप घर पर ही स्प्रे तैयार कर सकते हैं. यह नुस्खा किसी रामबाण तरीके से कम नहीं है. इसके लिए आपको आधा लीटर पानी, कपूर, एंटीसेप्टिक लिक्विड और विनेगर की जरूरत पड़ेगी. इसको बनाने के लिए पहले आप 6-7 कपूर की गोलियों को पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद आधे लीटर पानी में कपूर का पाउडर, एक ढक्कन डेटॉल जैसा एंटीसेप्टिक लिक्विड और 2 चम्मच विनेगर मिला दें. अब इस पानी को छानकर स्प्रे वाली बोतल में भर लें. अब इस पानी का वहां छिड़कें जहां आपको घर में चींटियां सबसे ज्यादा नजर आती हों. दरअसल, इस स्प्रे में इस्तेमाल की गई चीजों की गंध से चींटियां काफी ज्यादा नफरत करती हैं और दूर भाग जाती हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

