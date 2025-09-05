क्या चेहरे पर नींबू लगाना चाहिए? स्किन एक्सपर्ट ने बताया इसका त्वचा पर क्या होता है असर

Skin Care: स्किन केयर में घर की अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हीं चीजों में से एक ही नींबू (Lemon). नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और आजकल इसे तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी डाला जाता है. कई ब्रांड्स लेमन एसेंशियल का इस्तेमाल कर क्रीम और फेस पैक वगैरह तैयार करते हैं, तो बहुत से लोग घर पर ही नींबू का फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाते हैं. लेकिन, क्या नींबू सचमुच चेहरे पर लगाना चाहिए? इसी बारे में बता रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट रीना शर्मा. डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि चेहरे पर नींबू लगाना सही है या नहीं. आप भी जान लीजिए.
चेहरे पर निकलने वाले बालों को बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए किया जा सकता है कम, डॉक्टर ने बताया तरीका
चेहरे पर नींबू लगाना चाहिए या नहीं
डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि बहुत से लोग टैनिंग (Tanning) दूर करने के लिए चेहरे पर नींबू का रस लगाते हैं. लेकिन, नींबू एक एसिडिट एजेंट है यानी अम्लीय होता है और इसे त्वचा पर लगाने से यह केमिकल बर्न्स क्रिएट करता है. इसे चेहरे पर लगाया जाए तो त्वचा जल भी सकती है. खासतौर से जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें चेहरे पर नींबू लगाने से खासा परहेज करना चाहिए.
लोग पिग्मेंटेंशन या धूप से हुए कालेपन को दूर करने के लिए चेहरे पर नींबू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि चेहरे पर नींबू लगाने से जब केमिकल बर्न होता है तो उससे त्वचा पहले से भी ज्यादा पिग्मेंटेड यानी काली नजर आने लगती है. ऐसे में अगर आपको टैनिंग दूर करनी है तो नींबू के रस (Lemon Juice) के बजाय किन्हीं और घरेलू नुस्खों को आजमाकर देखा जा सकता है.टैनिंग हटाने के लिए फेस पैक्स
- टैनिंग को कम करने के लिए टमाटर को चेहरे पर फेस पैक (Face Pack) की तरह लगाया जा सकता है. इसके लिए टमाटर का गूदा लेकर उसे चेहरे पर मलें और 15 मिनट लगाए रखने के बाद धोकर हटा लें. चेहरे पर निखार नजर आता है.
- दूध और हल्दी को मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं. दूध और हल्दी का पैक स्किन को मुलायम बनाता है, ब्राइटनिंग गुण देता है और धूप से हुए कालेपन को कम करने में असर दिखाता है. इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटाया जा सकता है.
- दही और बेसन का फेस पैक (Besan Face Pack) भी त्वचा पर कमाल का असर दिखाता है. खासतौर से टैनिंग को कम करने के लिए इस फेस पैक को लगाया जा सकता है. इससे चेहरे पर जमी डेड स्किन सेल्स निकल जाती हैं. जरूरत के अनुसार बेसन लेकर उसमें दही मिलाएं और पेस्ट तैयार कर लें. इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली जा सकती है.