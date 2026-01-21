पीरियड्स के दर्द में तुरंत आराम कैसे पाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस पी लें ये ड्रिंक

Healthy Drink for Periods Pain: अक्सर महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और क्रैंप्स से काफी ज्यादा परेशान और बेहाल रहती हैं. कई बार हीटिंग पैड और दवाएं भी बेअसर लगने लगती हैं और इनका असर भी ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिलता है. लेकिन क्या आप जानती हैं आपकी किचन में एक ऐसा नुस्खा छिपा है जिससे आप मिनटों में दर्द से राहत पा सकती हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सेवन से आप पीरियड्स के दर्द को काफी हद तक कम कर सकती हैं. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

ड्रिंक के लिए जरूरी सामग्री

अदरक

दालचीनी

गुड़

पानी

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि पीरियड्स के दर्द में आराम दिलाने वाली इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक पैन में डेढ़ कप पानी लें. उसमें अदरक और दालचीनी डालकर धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक उबालें. जब पानी कम होकर लगभग एक कप रह जाए, तो गैस बंद कर दें. अब इस चाय को छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार गुड़ मिलाएं. ध्यान रखें, गुड़ डालने के बाद चाय को दोबारा न उबालें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से गुड़ के पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार यह ड्रिंक पीरियड शुरू होने से 1–2 दिन पहले और पीरियड के दौरान पीने पर सबसे अच्छा असर करती है. यह पेट दर्द और क्रैम्प्स को कम करने और आराम महसूस कराने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है.

अदरक

अदरक में जिंजरॉल होता है, जो सूजन कम करने और मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने में मदद करता है. इसी कारण यह क्रैंप्स से राहत दिलाने में काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है.

दालचीनी

यह यूटरस में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, शरीर में क्रैम्प्स पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बैलेंस करता है और ब्लोटिंग की समस्या कम करने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है.

गुड़

यह आयरन और अन्य मिनरल्स से भरपूर होता है, जिससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है. साथ ही यह सेरोटोनिन को बैलेंस कर मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.