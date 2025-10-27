Bridal Glow के लिए चेहरे पर क्या लगाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया घर पर बना लें ये क्रीम, शादी के बाद भी खिला रहेगा चेहरा

Bridal Glow: शादी का समय हर लड़की के लिए बेहद खास होता है. इस मौके पर हर दुल्हन चाहती है कि उसका चेहरा अंदर से ग्लो करे. स्किन स्मूद और क्लियर नजर आए. इसके लिए अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन यहां हम आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप घर पर ही बनाकर अपनी स्किन को निखार सकती हैं. इस खास क्रीम के बारे में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया है.

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, स्किन पर ग्लो और निखार पाने के लिए आप एक DIY Collagen Balm बनाकर लगा सकती हैं. इससे आपको कुछ ही दिनों में कमाल का असर देखने को मिल सकता है.

इस क्रीम या बाम को बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच चावल का पानी (Rice Water)

1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel) और

2 बड़े चम्मच विटामिन E ऑयल (Vitamin E Oil) की जरूरत होगी.

सभी सामग्री को एक साफ बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

जब यह स्मूद और क्रीमी हो जाए, तब इसे एक ग्लास की बोतल में स्टोर कर लें.

इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि यह लंबे समय तक चले.

न्यूट्रिशनिस्ट रात में चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद इस बाम के 2-3 ड्रॉप्स लगाने की सलाह देती हैं.

उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करें और इसे रातभर लगा रहने दें.

सुबह चेहरा धोने पर आपको महसूस होगा कि स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और झुर्रियों से साफ लग रही है.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, चावल का पानी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट और ब्राइट रहती है.

एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेशन देता है और इंफ्लामेशन या रेडनेस को कम करता है.

विटामिन ई ऑयल एक नेचुरल एंटी-एजिंग एजेंट है जो झुर्रियों और डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है.

इस तरह ये होममेड क्रीम आपकी स्किन को फायदा पहुंचा सकती है. इसे रोज रात को इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में प्राकृतिक निखार आएगा और आपका ब्राइडल ग्लो शादी के बाद भी बरकरार रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.