पीठ पर छोटी-छोटी फुंसी क्यों होती हैं? डॉक्टर से जानें कैसे पाएं Back Acne से छुटकारा

Back Acne Remedy: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी पीठ पर हर थोड़े दिनों में छोटी-छोटी फुंसियां या दाने निकल आते हैं. ये न केवल दिखने में खराब लगते हैं, बल्कि कई बार इनमें जलन और खुजली का एहसास भी बढ़ जाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि इस तरह के दानों को बैक एक्ने (Back Acne) कहा जाता है. आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं बैक एक्ने क्यों होते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

क्यों होते हैं बैक एक्ने?

पीठ पर फुंसियों की वजह आमतौर पर पसीना, धूल-मिट्टी, टाइट कपड़े पहनना या ऑयली स्किन होती है. जब पसीना और ऑयल रोमछिद्रों (Skin Pores) में फंस जाते हैं, तो बैक्टीरिया वहां संक्रमण कर देते हैं और दाने बन जाते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा जिम करते हैं या पसीना आने के बाद देर तक कपड़े नहीं बदलते, तो ये समस्या और बढ़ सकती है.

इसे लेकर यूके के डर्माटोलॉजिस्ट अंकुर गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने एक्ने से निजात पाने के 5 आसान स्टेप्स बताए हैं.

सबसे पहले गुनगुने पानी से नहाएं. इससे स्किन के पोर्स खुल जाएंगे और इनमें जमा गंदगी या तेल ढीला हो जाएगा.

5% बेंजोयल पेरोक्साइड बॉडी वॉश को एक लूफा या वॉशक्लॉथ पर लें और हल्के हाथों से पीठ पर लगाएं, खासकर उन हिस्सों पर जहां दाने हैं.

स्टेप नंबर 3- झाग बनाएं और धो लें



इसे 1–2 मिनट तक स्किन पर रहने दें, ताकि ये बैक्टीरिया को खत्म कर सके. फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें.

स्टेप नंबर 4- हल्के से सुखाएं



तोलिए से रगड़कर नहीं, बल्कि हल्के हाथों से थपथपाकर पीठ को सुखाएं. रगड़ने से स्किन में जलन बढ़ सकती है.

स्किन के अच्छी तरह सूख जाने पर एक हल्का, नॉन- कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेट रहे और ड्राइनेस न बढ़े.

डॉक्टर अंकुर गुप्ता सलाह देते हैं, बेंजोयल पेरोक्साइड लगाने से पहले शुरुआत में पैच टेस्ट जरूर करें ताकि एलर्जी का पता चल सके.

दिन में एक बार ही इस वॉश का इस्तेमाल करें.

लगातार कुछ हफ्ते तक इस्तेमाल करें, नतीजे धीरे-धीरे दिखेंगे.

इन सब से अलग बहुत ज्यादा जलन या रैशेज हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.