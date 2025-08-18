विज्ञापन

हेयर स्मूदनिंग करवानी है तो सैलून में हजारों रुपए क्यों खर्च करने, घर पर ही लगाकर देख लें इस फल का छिलका

Hair Smoothening: हेयर स्मूदनिंग से बाल बेहद मुलायम हो जाते हैं और स्ट्रेट दिखने लगते हैं. लेकिन, यह ट्रीटमेंट महंगा होता है. ऐसे में आप चाहे तो एक्सपर्ट के बताए तरीके से घर में आसानी से हेयर स्मूदनिंग कर सकती हैं.

How To Do Hair Smoothening At Home: यहां जानिए घर पर किस तरह हेयर समूदनिंग की जा सकती है.

Hair Care Tips: लड़कियां अपने फ्रिजी और ड्राई दिखने वालों पर हेयर स्मूदनिंग करवाती हैं जिससे बाल सिल्की और स्मूद दिखाई दें. हेयर स्मूदनिंग (Hair Smoothening) से बाल बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. इससे बाल स्ट्रेट भी दिखते हैं और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि लगता है जैसे रेशम को हाथ लगाया हो. लेकिन, हेयक स्मूदनिंग एक महंगा ट्रीटमेंट है जिसे करवाने में जेब पर अच्छीखासी मार पड़ जाती है. लेकिन, क्या आप जानती हैं आप घर पर ही हेयर स्मूदनिंग की जा सकती है. नेचुरौपेथ डॉ. मनोज दास ने बताया कि घर पर ही केले के इस्तेमाल से बालों की स्मूदनिंग की जा सकती है. इससे बाल इतने मुलायम हो जाएंगे कि लगेगा जैसे आपने किसी महंगे सैलून से हेयर ट्रीटमेंट करवाया हो. ऐसे में बिना देरी किए जान लीजिए घर पर स्मूदनिंग कैसे की जाती है.

घर पर कैसे करते हैं स्मूदनिंग | How To Do Hair Smoothening At Home

एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आपके बाल दोमुंहे (Split Ends) हैं, उलझे हुए हैं और फ्रिजी नजर आते हैं तो केले के छिलकों (Banana Peels) से बना हेयर मास्क आपके बालों की कायापलट कर सकता है. इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको एकदम पका हुआ केला लेना है जिसका छिलका एकदम गल गया हो. 2 केले के छिलकों को लेकर ग्राइंडर में डालिए और पीसकर पेस्ट तैयार कर लीजिए. अब इसमें 2 से 3 चम्मच दही और 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जैल लेकर पेस्ट बना लें. तीनों चीजों को इतने अच्छे से मिक्स करें कि बेहद मुलायम पेस्ट बनकर तैयार हो जाए.

इस पेस्ट में अब ग्लिसरिन डाल दें. तीनों चीजों को मिलाने के बाद ही आखिर में इसमें ग्लिसरिन डालें. इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगा लें. अब इसे आधे से एक घंटे तक बालों पर लगाकर छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से सिर धो लें और फिर कोई माइल्ड शैंपू लगाकर बालों को धोएं. बालों पर किसी अच्छे बोटोक्स ट्रीटमेंट या स्मूदनिंग जैसा असर दिखने लगेगा.

इस तरह कभी फ्रिजी नहीं होंगे बाल
  1. बालों में फ्रिजीनेस ना हो इसके लिए बालों में हाइड्रेशन बनाए रखें. हाइड्रेशन से बाल रूखे-सूखे (Dry Hair) नहीं दिखते हैं.
  2. फ्रिजीनेस ना हो और बाल दोमुंहे ना हों इसके लिए हर कुछ महीनों में बालों की ट्रिमिंग करते रहें. इससे बाल हेल्दी नजर आते हैं.
  3. हीट और ह्मयूमिडिटी से बालों को बचाना बेहद जरूरी है. बालों पर हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कम करें. इससे बाल जरूरत से ज्यादा ड्राई नहीं होते है.

