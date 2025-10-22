WhatsApp पर इस तरह बनाएं क्यूट भाई दूज स्टिकर्स, मैसेज पर भेजेंगे तो सभी करेंगे आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ

How To Create Bhai Dooj Stickers On WhatsApp: बहन और भाई के प्रेम का पर्व है भाई दूज. इस त्योहार पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसे नारियल देकर मिठाई खिलाती हैं. भाई भी इस दिन बहन के लिए प्यार से तोहफे लेकर आते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं. भाई दूज पर बहन-भाई पास ना हों तो एकदूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए व्हाट्सऐप पर मैसेज करते हैं. लेकिन, भला फीके से मैसेज क्यों किए जाएं जब आप व्हाट्सऐप पर क्यूट स्टिकर्स (Cute Stickers) क्रिएट कर सकते हैं और भेज सकते हैं. भाई या बहन जिसे भी ये स्टिकर्स भेजेंगे उनके चेहरे पर इन स्टिकर्स को देखते ही मुस्कुराहट आ जाएगी. ऐसे में यहां जानिए व्हाट्सऐप पर स्टिकर्स बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका. इन स्टिकर्स को आप एंड्रोइड और iOS दोनों पर बना सकते हैं.

व्हाट्सऐप पर कैसे बनाएं भाई दूज के स्टिकर्स

व्हाट्सऐप में जाकर किसी भी चैट को खोलें और उसपर इमोजी के आइकन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको स्टिकर आइकन नजर आएगा उस पर क्लिक करें. ये आइकन मुड़े हुए बॉक्स जैसा नजर आता है.

इसपर बने प्लस, पेंसिल या कैमरा के आइकन पर क्लिक करें.

कोर्नर पर आपको क्रिएट का साइन नजर आएगा. इसपर क्लिक करें. इससे आपको फोटो गैलरी खुल जाएगी.

अपनी पसंद की फोटो चुनें.

व्हाट्सऐप खुद ही बैकग्राउंड हटा देगा. इससे आपको अपना भाई दूज का स्टिकर मिल जाएगा.

इसे आप जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं.

जब स्टिकर बन जाए तो इसे सेव कर लें. Add to favorites करके आप अपने बनाए हुए स्टिकर्स को स्टिकर्स लिस्ट में डाल सकते हैं.

भाई दूज के स्टिकर्स व्हाट्सऐप के Meta AI से भी बनाए जा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले Meta AI पर क्लिक करके चैट खोलें.

अब चैट्स पर कमांड लिखें. आप लिख सकते हैं कि आपको भाई दूज स्टिकर चाहिए.

AI आपको क्यूट स्टिकर बनाकर दे देगा.

आप जिस तरह के स्टिकर बनवाना चाहते हैं उस तरह के प्रोम्प्ट लिख सकते हैं. प्रोम्प्ट्स के कुछ बेसिक आइडिया यहां से लें-

'Create a sticker where a girl is giving dried coconut to her brother, make it cartoon like and remove the background.' 'Create a sticker girl and boy is dancing, they look like animated characters, they are wearing traditional indian clothes.'

अपनी खुद की फोटो से स्टिकर बनाने के लिए आप गूगल जैमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Google Gemini पर जाकर अपनी फोटो अपलोड करें और प्रोम्प्ट लिखें.

प्रोम्प्ट में लिखें- Turn this image into sticker

आप चाहे तो फोटो एडिट भी करवा सकते हैं. प्रोम्प्ट में लिखें- 'Edit this image into a cartoon sticker, boy and girl are wearing traditional Indian clothes and they are looking happy.'

इस तरह आप भी बेहद आसानी से भाई दूज के स्टिकर बना सकते हैं और सभी को भेज सकते हैं.