बालों को तेजी से बढ़ाएगा ये बीज, इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल, जानिए फायदे

Flaxseed Benefits For Hair: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही बालों का झड़ना, डैंड्रफ और हेयर ग्रोथ रुक जाना एक आम समस्या बन गई है. बालों से जुड़ी समस्या का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, स्ट्रेस, गलत खानपान और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है, जो बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं. हालांकि, बालों को मजबूत और घने बनाने के लिए आज के समय में लोग तमाम तरह के उपाय और महंगे-महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हमारी रसोई में मौजूद अलसी के बीज बालों के लिए बहुत ही लाभकारी और असरदार साबित हो सकते हैं.



घने और हेल्दी बालों का वादा करने वाले कई सुपरफूड्स में से एक अलसी के बीज है, जो दिखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली होते हैं. ये भूरे-सुनहरे बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो बेजान बालों को घने और मजबूत बना सकते हैं. अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन E, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और नई ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं.

अलसी के बीज बालों के लिए सुपरफूड क्यों हैं?

अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई और लिग्नान से भरपूर होते हैं, जो मिलकर बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाते हैं, बालों का टूटना कम करते हैं और बालों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं. वहीं दूसरी ओर विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट कवच की तरह काम करता है, जो आपके बालों को प्रदूषण, गर्मी और तनाव से होने वाले नुकसान से बचाता है.

अलसी के बीज का सेवन करना बालों के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है. इसे सुबह खाली पेट खाने से ज्यादा फायदा मिलता है. इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स निकलते हैं और बालों तक पोषक तत्व बेहतर तरीके से पहुंचते हैं.

बालों की ग्रोथ के लिए अलसी के बीजों का सेवन करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है अलसी का पानी. यह हल्का, ताजा और रोजाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही है. एक गिलास पानी में एक चम्मच अलसी के बीज रात भर भिगो दें. सुबह पानी को छान लें और खाली पेट पी लें.

अलसी के बीज से निकला तेल बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड स्कैल्प की सूजन को कम करता है और ड्राई स्कैल्प की समस्या दूर करता है. अलसी का तेल हल्का गर्म करें और बालों की जड़ों में उंगलियों से मसाज करें.

