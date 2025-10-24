विज्ञापन

आंखों के नीचे पड़ गए काले घेरे? इन 5 आदतों में करें बदलाव, Dark Circles से मिल जाएगा छुटकारा

Causes Of Dark Circles: एक्सपर्ट के मुताबिक, नींद की कमी, पोषण की कमी, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल और स्ट्रेस जैसी आदतें आंखों के नीचे की त्वचा को डल और डैमेज करने का काम करती है.

Read Time: 3 mins
Share
आंखों के नीचे पड़ गए काले घेरे? इन 5 आदतों में करें बदलाव, Dark Circles से मिल जाएगा छुटकारा
dark circles treatment at home
File Photo

Dark Circles Treatment At Home: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल बदल गया है, जिसका असर सेहत के साथ-साथ आंखों पर भी पड़ता है. आज के समय में थकान, स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं. डार्क सर्कल्स न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम करते हैं, बल्कि यह आपकी अंदरूनी सेहत का भी संकेत हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, जान-अनजाने में रोजाना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिनका असर आंखों के साथ सेहत पर भी पड़ता है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, नींद की कमी, पोषण की कमी, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल और स्ट्रेस जैसी आदतें आंखों के नीचे की त्वचा को डल और डैमेज करने का काम करती है. चलिए आपको ऐसी 5 आदतों के बारे में बताते हैं, जिनके कारण आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं.

बस चावल के आटे में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये 2 चीजें, पिंपल के दाग भी हो जाएंगे साफ

नींद की कमी

आंखों के नीचे काले घेरे बनने का सबसे आम और मुख्य कारण नींद की कमी होता है. जब आप देर रात तक जागते हैं या नींद अधूरी रहती है, तो आंखों के आसपास खून का संचार बाधित होता है और स्किन पतली व डल दिखने लगती है. ऐसा लंबे समय तक होने से डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं.

ज्यादा समय तक स्क्रीन देखना

स्क्रीन टाइम अधिक होने के चलते भी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं. अक्सर लोग देर रात तक फोन, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन देखते रहते हैं. इन स्क्रीन से ब्लू लाइट आंखों के आसपास की स्किन को थका देती है और लगातार स्क्रीन पर नजर टिकाए रखने से आंखों की नसों पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं.

खानपान का ध्यान रखें

जैसे हेल्दी और फिट शरीर के लिए अच्छा खानपान की जरूरत होती है. वैसे ही विटामिन C, E और आयरन की कमी से आंखों के नीचे की त्वचा कमजोर हो जाती है. जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और स्किन काली पड़ने लगती है.

स्ट्रेस को कंट्रोल करें

तनाव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जो स्किन की क्वालिटी को प्रभावित करता है. अक्सर लोग काम और परिवार की जिम्मेदारी के बीच ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिससे स्किन का ग्लो फीका पड़ जाता है और आंखों के नीचे के घेरे और उभरकर दिखते हैं.

आंखों की सही देखभाल

कई बार गलत मेकअप या आई-क्रीम भी डार्क सर्कल्स को बढ़ा देते हैं. ऐसे में आंखों को ध्यान में रखते हुए ही किसी चीज का उपयोग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dark Circle, Eye, Eye Care, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com