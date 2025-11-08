टॉयलेट सीट पर लगे पीले दाग मिनटों में होंगे गायब, नहीं पड़ेगी क्लीनर की जरूर, बस इन 3 देसी नुस्खे को एक बार करें इस्तेमाल

Toilet Cleaning Hacks: हर घर टॉयलेट का इस्तेमात दिन में कई बार किया जाता है, जिसके चलते टॉयलेट गंदा होना भी बहुत आम बात है, लेकिन टॉयलेट गंदा रहता है तो यहां सबसे ज्यादा कीटाणु पनपते हैं और फिर यही सेहत को खराब करते हैं. ऐसे में टॉयलेट की नियमित रूप से सफाई करना भी बहुत ही जरूरी है. अक्सर लोग टॉयलेट साफ करने में मुंह सिकोड़ते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत अधिक लगती है. इसके अलावा टॉयलेट (Toilet Seat) को साफ करने के लिए क्लीनर आदि में भी पैसे लगते हैं, तो अक्सर लोग कई-कई दिनों तक टॉयलेट की सफाई नहीं करते हैं. ऐसे में आप कुछ आसान देसी घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं, जिनकी मदद से नियमित रूप से टॉयलेट की सफाई (How to clean yellow toilet seat) भी हो जाएगी और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

बेकिंग सोडा और सिरका

टॉयलेट को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका सबसे बढ़िया देसी नुस्खा है. बेकिंग सोडा और सिरका एक शक्तिशाली क्लीनिंग एजेंट है, जो टॉयलेट सीट पर लगे पीले दागों को हटाने में मदद करता है. इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बस 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच सिरका मिलाना है और टॉयलेट सीट पर लगाएं. इसके बाद 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें. फिर गर्म पानी से धो लें. ऐसा करने से आप देखेंगे की आपका टॉयलेट पूरी तरह से साफ हो गया है.

टॉयलेट को साफ करने के लिए नींबू का रस और बेकिंग सोडा भी बहुत असरदार हो सकता है. यह एक प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट है, जो टॉयलेट सीट पर लगे पीले दागों को हटाने में मदद करता है. 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिलाकर टॉयलेट सीट पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें.

डिश वॉश लिक्विड और गर्म पानी से भी टॉयलेट सीट को साफ किया जा सकता है. 1 चम्मच डिश वॉश लिक्विड को गर्म पानी में मिलाकर टॉयलेट सीट पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी से धो दें. इसके टॉयलेट सीट पर लगे सभी पीले दाग धब्बे साफ हो जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.