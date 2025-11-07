Kitchen Tips: क्या कुकर के ढक्कन से लीक हो रही है गैस? ये देसी इलाज करेगा कमाल, आप भी 1 बार जरूर करें ट्राई

Fix Pressure Cooker Leakage: आजकल अधिकतर घरों में खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुकर में खाना जल्दी भी बन जाता है, निकलने का डर भी नहीं रहता है और गैस की बचत भी होती है, लेकिन अक्सर घरों में कुकर के साथ एक समस्या जरूर आती है. जैसे कुकर में सीटी नहीं लग रही या फिर कुकर से गैस लीक होती है, जिससे पानी बाहर निकलने लगता है. हालांकि, जब भी कुकर में गैस लीक होती है तो बाहर गैस ठीक करने वाले को दिखाना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं. अगर, आपका कुकर भी बार-बार लीक होने लगता है तो आप घर ही आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं.

दरअसल, कुकर में जब भी खाना बनाते हैं तो इससे जल्दी बनता है, गैस की बचत होती है और गैस गंदा होने से भी बच जाता है, लेकिन जब कुकर से पानी लीक होने लगता है तो खाना जल्दी बनता नहीं और इससे काम और मुश्किल हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं कुकर का ढक्कन कैसे ठीक करें.

कुकर को एक चौथाई खाली रखें

कुकर को हमेशा एक चौथाई तक खाली रखना चाहिए. खाना पकाने के तुरंत बाद प्रेशर कुकर साफ करें. स्टीम वाल्व को बार-बार साफ करें. इसके अलावा कुकर में खाना बनाते समय एक चौथाई हिस्सा खाली रखें.

कुकर में खाना बनाते-बनाते रबर ढीला हो जाता है, क्योंकि कुकर को बार-बार खोलना और बंद करना पड़ता है. रबर कुकर का एक जरूरी हिस्सा है. रबर की वजह से ही कुकर लॉक होता है. ऐसे में कुकर की रबर खराब हो जाए तो पानी लीक हो सकता है.

प्रेशर कुकर को सही तरह से बंद करना चाहिए. कई बार जल्दी-जल्दी में कुकर का ढक्कन सही से बंद नहीं होता, जिसके चलते भी कुकर का ढक्कन लीक हो सकता है और सारा पानी बाहर निकल जाता है.

