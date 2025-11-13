विज्ञापन

रोज-रोज पहनने से सफेद जूते हो गए गंदे? आज ही अपना लें ये 4 तरीके, मिनटों में चमक उठेंगे शूज

How to Clean White Shoes: आज हम आपको ऐसे 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सफेद जूतों को आसानी से मिनटों में साफ कर सकते हैं. इससे जूते मिनटों में एकदम नए जैसे चमक उठेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
रोज-रोज पहनने से सफेद जूते हो गए गंदे? आज ही अपना लें ये 4 तरीके, मिनटों में चमक उठेंगे शूज
सफेद जूते कैसे साफ करें?
File Photo

Safed jute kaise saaf karen: व्हाइट शूज पहनकर जितने ज्यादा अच्छे लगते हैं उतना ही उनकी केयर करना मुश्किल होता है. सफेद जूते पूरे लुक में चार चांद लगाने का काम करते हैं. लेकिन अगर थोड़ी सी गंदगी इन जूतों पर लग जाए तो इनकी चमक चली जाती है और फीकापन नजर आने लगता है. खासतौर से अगर आप इन जूतों को रोज-रोज पहनते हैं तो इनकी सफेदी 1 ही हफ्ते में फीकी पड़ जाती है. ऐसे में रोज-रोज जूते धोना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. लेकिन आप कुछ आसान हैक्स अपनाकर इनकी खोई चमक लौटा सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सफेद जूतों को आसानी से मिनटों में साफ कर सकते हैं. इससे जूते मिनटों में एकदम नए जैसे चमक उठेंगे.

यह भी पढ़ें: जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे कैसे हटाएं? धोते समय अपनाएं ये टिप्स, फीका नहीं पड़ेगा रंग

1. बेकिंग सोडा और नींबू का रस

सफेद जूतों को साफ करने के लिए ये घरेलू नुस्खा काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए. अब इस पेस्ट को जूतों पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर ब्रश की मदद से साफ कर दें. इससे जूतों की चमक लौट सकती है. 

2. बेकिंग सोडा और विनेगर

इसके लिए आप एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच सफेद सिरका (विनेगर) अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को जूतों पर लगाएं और 7 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर कपड़े या फिर ब्रश की मदद से जूते को साफ कर दें. इससे जूते पर लगे गंदे दाग हट जाएंगे. 

3. बेबी वाइप्स या डिसइंफेक्टेंट वाइप्स

अगर आपके पास जूतों को धोने का समय नहीं है और कम समय में जूते साफ करना चाहते हैं ये तरीका अपना सकते हैं. इसके लिए आप बेबी वाइप्स या डिसइंफेक्टेंट वाइप्स लेकर अच्छे से जूतों को साफ कर लें. इससे जमी हुई धूल, मिट्टी आसानी से हट जाएगी. 

4. टूथपेस्ट

व्हाइट शूज को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जूते के दाग वाली जगह पर टूथपेस्ट लगा दें और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लें. 10 से 15 मिनट बाद आप गीले कपड़े की मदद से जूते को साफ कर दें. इससे जूते के दाग-धब्बे आसानी से दूर हो सकते हैं. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, How To Clean White Shoes, Cleaning Hacks, Cleaning Hacks And Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com