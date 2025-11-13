रोज-रोज पहनने से सफेद जूते हो गए गंदे? आज ही अपना लें ये 4 तरीके, मिनटों में चमक उठेंगे शूज

Safed jute kaise saaf karen: व्हाइट शूज पहनकर जितने ज्यादा अच्छे लगते हैं उतना ही उनकी केयर करना मुश्किल होता है. सफेद जूते पूरे लुक में चार चांद लगाने का काम करते हैं. लेकिन अगर थोड़ी सी गंदगी इन जूतों पर लग जाए तो इनकी चमक चली जाती है और फीकापन नजर आने लगता है. खासतौर से अगर आप इन जूतों को रोज-रोज पहनते हैं तो इनकी सफेदी 1 ही हफ्ते में फीकी पड़ जाती है. ऐसे में रोज-रोज जूते धोना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. लेकिन आप कुछ आसान हैक्स अपनाकर इनकी खोई चमक लौटा सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सफेद जूतों को आसानी से मिनटों में साफ कर सकते हैं. इससे जूते मिनटों में एकदम नए जैसे चमक उठेंगे.

1. बेकिंग सोडा और नींबू का रस

सफेद जूतों को साफ करने के लिए ये घरेलू नुस्खा काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए. अब इस पेस्ट को जूतों पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और फिर ब्रश की मदद से साफ कर दें. इससे जूतों की चमक लौट सकती है.

इसके लिए आप एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच सफेद सिरका (विनेगर) अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को जूतों पर लगाएं और 7 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर कपड़े या फिर ब्रश की मदद से जूते को साफ कर दें. इससे जूते पर लगे गंदे दाग हट जाएंगे.

अगर आपके पास जूतों को धोने का समय नहीं है और कम समय में जूते साफ करना चाहते हैं ये तरीका अपना सकते हैं. इसके लिए आप बेबी वाइप्स या डिसइंफेक्टेंट वाइप्स लेकर अच्छे से जूतों को साफ कर लें. इससे जमी हुई धूल, मिट्टी आसानी से हट जाएगी.

व्हाइट शूज को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जूते के दाग वाली जगह पर टूथपेस्ट लगा दें और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लें. 10 से 15 मिनट बाद आप गीले कपड़े की मदद से जूते को साफ कर दें. इससे जूते के दाग-धब्बे आसानी से दूर हो सकते हैं.

