जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे कैसे हटाएं? धोते समय अपनाएं ये टिप्स, फीका नहीं पड़ेगा रंग

Jeans Kaise Dhoye: जीन्स एक ऐसा कॉमन आउटफिट है जो लड़कियां और लड़कें पहनना बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा जीन्स अधिकतकर हर एक टॉप या शर्ट के साथ मैच भी कर जाती है. लेकिन कभी-कभी जीन्स पर ऐसे जिद्दी दाग लग जाते हैं जो कई कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होते. ये धब्बे बेशक देखने में छोटे क्यों न हो, लेकिन ये पूरे लुक में फीकापन डाल देते हैं. साथ ही कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि बार-बार धोने से जीन्स का रंग फीका पड़ जाता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू हैक्स और टिप्स-ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से जिद्दी दाग-धब्बे हट जाएंगे साथ ही रंग भी फीका नहीं पड़ेगा.

सिरका और बेकिंग सोडा

जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे हटाने के लिए आप सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. इसके बाद गंदी जीन्स को कम से कम 20-25 मिनट भिगोकर रख दें. इससे जमी हुई गंदगी, दाग-धब्बे हट जाएंगे. साथ ही बदबू भी दूर हो जाएगी.

अगर आपकी जीन्स नई है और बस थोड़े से हिस्से में ही दाग लगा है तो आप ये हैक अपना सकते हैं. इसके लिए आप एक कपड़े धोने वाले ब्रश पर साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर धब्बे पर हल्के हाथों से रगड़े. इसके बाद गीले कपड़े से साफ कर लें और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाने के लिए डाल दें. इससे दाग-धब्बे हट जाएंगे.

कभी भी जीन्स को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए. दरअसल, इससे जीन्स का रंग बहुत ही जल्द उड़ सकता है. आपकी नई-नई जीन्स पहले ही वॉश में पुरानी जैसी दिख सकती है. आप जीन्स साफ करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.

जीन्स को हमेशा पलटकर ही धोना चाहिए. अगर आप सीधी तरफ से जीन्स को धोएंगे तो सामने की तरफ से रंग काफी जल्दी फीका पड़ सकता है.

अगर जीन्स बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है तो आप बार-बार जीन्स को न धोएं. इसकी जगह आप धूप में टांग सकते हैं. इससे बदबू दूर हो जाएगी.

अगर पॉसिबल है तो जीन्स को ज्यादा हाथ से ही धोने की कोशिश करें. वॉशिंग मशीन में बार-बार धोने से जीन्स की क्वालिटी खराब हो सकती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.