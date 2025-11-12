विज्ञापन

जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे कैसे हटाएं? धोते समय अपनाएं ये टिप्स, फीका नहीं पड़ेगा रंग

How to Clean Jeans: आज हम आपको कुछ घरेलू हैक्स और टिप्स-ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे हट जाएंगे साथ ही रंग भी फीका नहीं पड़ेगा.

Read Time: 3 mins
Share
जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे कैसे हटाएं? धोते समय अपनाएं ये टिप्स, फीका नहीं पड़ेगा रंग
जीन्स से दाग-धब्बे कैसे हटाएं?
File Photo

Jeans Kaise Dhoye: जीन्स एक ऐसा कॉमन आउटफिट है जो लड़कियां और लड़कें पहनना बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा जीन्स अधिकतकर हर एक टॉप या शर्ट के साथ मैच भी कर जाती है. लेकिन कभी-कभी जीन्स पर ऐसे जिद्दी दाग लग जाते हैं जो कई कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होते. ये धब्बे बेशक देखने में छोटे क्यों न हो, लेकिन ये पूरे लुक में फीकापन डाल देते हैं. साथ ही कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि बार-बार धोने से जीन्स का रंग फीका पड़ जाता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू हैक्स और टिप्स-ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से जिद्दी दाग-धब्बे हट जाएंगे साथ ही रंग भी फीका नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: आ गया शादी-ब्याह का सीजन, पार्टी में जाने से पहले घर पर ऐसे चमका लें सोने-चांदी के जेवर, ये रहे 3 आसान हैक्स

सिरका और बेकिंग सोडा

जीन्स पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे हटाने के लिए आप सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका और 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें. इसके बाद गंदी जीन्स को कम से कम 20-25 मिनट भिगोकर रख दें. इससे जमी हुई गंदगी, दाग-धब्बे हट जाएंगे. साथ ही बदबू भी दूर हो जाएगी.

ब्रश और साबुन

अगर आपकी जीन्स नई है और बस थोड़े से हिस्से में ही दाग लगा है तो आप ये हैक अपना सकते हैं. इसके लिए आप एक कपड़े धोने वाले ब्रश पर साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर धब्बे पर हल्के हाथों से रगड़े. इसके बाद गीले कपड़े से साफ कर लें और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाने के लिए डाल दें. इससे दाग-धब्बे हट जाएंगे.

धोते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
  • कभी भी जीन्स को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए. दरअसल, इससे जीन्स का रंग बहुत ही जल्द उड़ सकता है. आपकी नई-नई जीन्स पहले ही वॉश में पुरानी जैसी दिख सकती है. आप जीन्स साफ करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.
  • जीन्स को हमेशा पलटकर ही धोना चाहिए. अगर आप सीधी तरफ से जीन्स को धोएंगे तो सामने की तरफ से रंग काफी जल्दी फीका पड़ सकता है.
  • अगर जीन्स बहुत जल्दी गंदी नहीं होती है तो आप बार-बार जीन्स को न धोएं. इसकी जगह आप धूप में टांग सकते हैं. इससे बदबू दूर हो जाएगी.
  • अगर पॉसिबल है तो जीन्स को ज्यादा हाथ से ही धोने की कोशिश करें. वॉशिंग मशीन में बार-बार धोने से जीन्स की क्वालिटी खराब हो सकती है. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Jeans Cleaning Tips, Cleaning Hacks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com