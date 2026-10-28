पीतल की चूड़ियों को कैसे साफ करें? काला पीतल कैसे साफ करें

How to make brass shine like gold : पीतल की चूड़ियां हवा, नमी और पसीने के संपर्क में आने से काली पड़ सकती हैं. इन्हें साफ करने के लिए मुलायम कपड़ा और हल्का साबुन इस्तेमाल करें. नींबू, नमक या टूथपेस्ट लगाने से पहले पॉलिश खराब होने का जोखिम समझें. पीतल की चूड़ियां और दूसरे गहने पारंपरिक लुक को खास बनाते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ने लगती है. कई बार गहनों पर काली या हरी-सी परत भी दिखाई देने लगती है. ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं है. कुछ आसान तरीकों से हल्की गंदगी हटाई जा सकती है. हालांकि, सफाई से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी चूड़ी पूरी तरह पीतल की है या उस पर किसी दूसरी धातु की पॉलिश चढ़ी हुई है.

काली क्यों पड़ जाती है पीतल की चूड़ी | Pital ki chudiyon ko kaise saaf karen

जानकारी के अनुसार, पीतल तांबे और जस्ते से बनी मिश्रधातु है. हवा, नमी, पसीने और दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने से इसकी सतह का रंग बदल जाता है. इसे आमतौर पर ऑक्सीकरण या धूमिल पड़ना कहा जाता है. यह जरूरी नहीं कि हर बार चूड़ी पर जंग लगी हो. अगर चूड़ी पर हल्की धूल या दाग हैं तो सबसे पहले सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे पोंछें. जरूरत पड़ने पर हल्के साबुन वाले पानी से साफ करके तुरंत अच्छी तरह सुखा दें. इससे सतह पर खरोंच पड़ने का खतरा कम रहता है.

नींबू और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से पहले रहें सावधान

बता दें कि नींबू में मौजूद एसिड और बेकिंग सोडा कुछ पीतल की सतहों से दाग हटाने में मदद करता है. लेकिन यह मिश्रण हर गहने के लिए सुरक्षित नहीं है. इससे पॉलिश, लाह या सजावटी परत खराब हो सकती है. इसलिए पहले किसी छिपे हुए छोटे हिस्से पर जांच करें और जोर से न रगड़ें.

टूथपेस्ट से चमकाने की न करें कोशिश

इसके अलावा, टूथपेस्ट में मौजूद घर्षणकारी तत्व गहनों पर बारीक खरोंच डाल सकते हैं. खासकर पॉलिश की हुई या डिजाइनदार चूड़ियों पर इसका इस्तेमाल करने से बचें. सफाई के लिए धातु के अनुसार बना क्लीनर बेहतर विकल्प हो सकता है.

सिरका और नमक का सोच-समझकर करें इस्तेमाल

सिरका और नमक का मिश्रण पीतल की सतह पर प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन इससे रंग बदलने या फिनिश खराब होने का जोखिम रहता है. इसे गहनों पर लंबे समय तक न छोड़ें. महंगी, पुरानी या खास डिजाइन वाली चूड़ियों की सफाई एक्सपर्ट से करवाना बेहतर है.

पीतल की चूड़ियों की कैसे बनाए रखें चमक

बता दें कि चूड़ियों को नहाते, तैरते या घरेलू सफाई करते समय उतार दें. इस्तेमाल के बाद मुलायम कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सूखी जगह पर रखें. इन्हें अलग पाउच या बंद डिब्बे में रखने से नमी और दूसरी धातुओं के संपर्क से बचाया जा सकता है.

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