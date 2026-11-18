आज का दिन किसी राशि के लिए नौकरी और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है तो किसी को परिवार और पैसों के मामले में सावधानी बरतनी होगी. ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, 18 नवंबर 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा. प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध और करियर के लिहाज से भी आज का दिन कई राशियों के लिए खास रह सकता है. आइए गुरुजी द्वारा बताए गए आज के राशिफल में जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है. साथ ही जानेंगे शुभ रंग, भाग्य अंक और दिन का खास उपाय.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नौकरी और कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं. हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे न हटें. ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है. प्रेम जीवन में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां आपका ध्यान भटका सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग:क्रीम

शुभ अंक: 22

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. नौकरी में आपके सुझाव अधिकारियों को पसंद आ सकते हैं. हालांकि, परिवार के किसी सदस्य से निराशाजनक खबर मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अपनी आय-व्यय का हिसााब बनाकर चलें. भविष्य में फायदा देने वाली चीजों में निवेश करने के लिए दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी के दबाव में फैसला न लें. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. जीवनसाथी आपके लिए कोई खास योजना बना सकता है.

शुभ रंग: लैवेंडर

शुभ अंक: 48

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. लंबे समय से अटके कामों को पूूरा करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे. बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. संतान के करियर से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में न लें. आर्थिक रूप से आप अपने प्रयासों से धन कमाने में सफल हो सकते हैं. कारोोबार में नई साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो सभी जरूरी जानकारियां जांच लें. वैवाहिक जीवन में प्यार और आपसी समझ बनी रहेगी.

शुभ रंग: काला

शुभ अंक: 1

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कई मामलों में अच्छा रह सकता है. पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा पुराना विवाद दूर होने की संभावना है. वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. हालांकि, धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रह सकती है. इसलिए खर्चों की योजना बनाकर चलें. परिवार के लोगों के साथ अपनी भावनाएं साझा करें. कारोबार से जुड़ी यात्रा भविष्य में लाभ दे सकती है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी सुखद अनुभव मिलेंगे.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 33

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शांतिपूर्ण रहने वाला है. अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं. किसी व्यक्ति से कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील लंबे समय से अटकी हुई है तो उसके आागे बढ़ने की संभावना है. पिता की ओर से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है. दोस्तों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. जीवनसाथी के साथ शाम यादगार हो सकती है.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 39

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आज जोखिम भरे कामों से बचना चाहिए. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से नुकसान हो सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों के काम की सराहना होगी और सम्मान मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आ सकती है. जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी अनबन हो तो बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 26

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है. नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं. वेतन बढ़ने की उम्मीद से मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, वाहन चलााते समय सावधानी बरतें और अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में जीवनसाथी के व्यवहार का असर आपके संबंधों पर पड़ सकता है.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 11

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और प्रयासों से सफलता पाने का है. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा और किसी रुके हुए काम के पूरा होने की संभावना है. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. हालांकि, वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी असहमति को बढ़ने न दें. दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 23

धनु राशि

धनु राशि वालों को आज अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अच्छा अवसर मिल सकता है. बचत की योजना में निवेश करना फायदेमंद रह सकता है. परििवार में विवाह से जुड़ी बाधा दूर होने की संभावना है. प्रेम जीवन में भावनाओं को समझें और किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 27

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को कामकाज में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. भाई-बहनों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. आर्थिक मामलों में बचत और धन प्रबंधन पर ध्यान दें. जीवनसाथी के साथ पुराने खूबसूरत पलों को याद करने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 46

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन पिछले दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है. परिवार के बड़े सदस्य कामकाज को लेकर अच्छी सलाह दे सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने से थोड़ी परेशानी हो सकती है. घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है. आय में बढ़ोोतरी हो सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ने की आशंका है. सहयोगियों के साथ मतभेद होने पर धैर्य से काम लें. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 22

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और रचनात्मकता से आगे बढ़ने का है. किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचें. धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी परेशानी में गुरुजनों की मदद लेनी चाहिए. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गुस्से में किसी से बात न करें. आर्थिक रूप से अपने प्रयासों से धन कमाने में सफल हो सकते हैं. प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है.

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 10

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