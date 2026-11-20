हर घर में घी का सेवन किया जाता है. घी दाल, सब्जी, खिचड़ी या रोटी का स्वाद बढ़ाता है. अक्सर लोग बिना घी के रोटी खाना पसंद नहीं करते. लेकिन क्या आपको पता है कि घी के साथ चपाती खाना अच्छा है या बुरा. घी की रोटी खाने से क्या होता है? दरअसल घी का सेवन सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने का काम ही नहीं करता, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत असरदार होता है. कई लोग वजन बढ़ने या कोलेस्ट्रॉल के डर से घी खाने से बचते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में घी का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है. घी में मौजूद कई पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देने, पाचन सुधारने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घी खाने से क्या होता है?

घी की रोटी खाने से क्या होता है?

यूट्यूब पर @TheGastroLiverHospitalKanpur नाम के चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में डॉक्टर वी. के. मिश्रा ने घी के बारे में बताया है. डॉक्टर ने वीडियो में बताया कि घी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. रोटी पर लगा थोड़ा सा घी उसे मुलायम और स्वादिष्ट बना देता है. घी में हेल्दी फैट पाए जाते हैं, जो शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं. जब रोटी के साथ घी खाया जाता है, तो ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है. इससे बार-बार भूख लगने की संभावना कम हो जाती है.

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

डॉ. मिश्रा के मुताबिक, घी में मौजूद तत्व पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक माने जाते हैं. ये भोजन को पचाने में मदद करता है और आंतों को हेल्दी रखने का काम करता है. रोटी में मौजूद फाइबर और घी का संयोजन पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है.

दिमाग को हेल्दी बनाएगा

घी में अच्छे फैट और कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी माने जाते हैं. सीमित मात्रा में घी का सेवन याददाश्त और मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.

इम्यूनिटी बूस्ट

घी में कुछ ऐसे फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन A, D, E और K शरीर के कई जरूरी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यह भी पढ़ें:- मिट्टी के दीयों से बर्तन साफ करने वाला पाउडर कैसे बनाएं? बिना डिशवॉश और साबुन के बर्तन चमकाने का आसान तरीका

यह भी पढ़ें:- तौलियां धोने के बाद जल्दी कैसे सुखाएं? तौलिए की बदबू दूर करने के आसान तरीके