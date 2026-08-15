एल्युमिनियम फॉयल से कैसे करें चिमनी के फिल्टर की सफाई? जानें जिद्दी दाग हटाने का तरीका

घर में आमतौर पर एल्युमीनियम फॉयल का इस्तेमाल खाने को गर्म रखने और पैकिंग के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसका यूज सफाई समेत अन्य कई कामों के लिए भी किया जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको एल्युमीनियम फॉयल से चिमनी का फिल्टर साफ करने का तरीका बताने जा रहे हैं. दरअसल, किचन की चिमनी में धुआं, तेल के छींटे और चिकनाई जमा हो जाती है, इसलिए इसे इसे नियमित रूप से साफ करना काफी जरूरी होता है. आइए जानते हैं एल्युमीनियम फॉयल से साफ करने का पूरा तरीका...

एल्युमीनियम फॉयल से फिल्टर साफ करने का पूरा तरीका

सबसे पहले चिमनी को स्विच ऑफ कर दें और पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दें.

इसके बाद रिमूवेबल मेटल फिल्टर्स को आसानी से हटाएं.

अब फिल्टर को गुनगुने पानी और बर्तन धोने वाले लिक्विड के मिश्रण में 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें

फिर एल्यूमिनियम फॉयल का एक छोटा टुकड़ा लें.

इसके बाद फिल्टर पर जहां गंदगी जमा है वहां फॉयल को हल्के हाथों से रगड़ें.

ध्यान रहे कि एल्यूमिनियम फॉयल को वहीं रगड़ें जहां कोटिंग नहीं हो.

अब फिल्टर को साफ पानी से धो लें और अच्छे से सुखाएं.

सूख जाने के बाद फिल्टर को अच्छे से चिमनी में वापिस से फिट कर दें.

कैसे काम करता है ये हैक?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एल्यूमिनियम फॉयल किसी केमिकल की तरह चिकनाई हटाने में मदद नहीं करता है. लेकिन जब फॉयल को रगड़ा जाता है तो ये सफाई में मदद करता है. वहीं, जब फिल्टर को गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड में भिगोया जाता है, तो इससे चिकनाई ढीली पड़ जाती है, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

फॉयल से सफाई करते समय ज्यादा प्रेशर न डालें. दरअसल, ज्यादा दबाव के साथ रगड़ने से फिल्टर खराब हो सकता है.

चिमनी के मोटर, स्विच या किसी भी इलेक्ट्रिकल हिस्से के आसपास एल्यूमिनियम फॉयल या पानी का इस्तेमाल न करें.

सफाई शुरू करने से पहले चिमनी की पावर सप्लाई जरूर बंद कर दें.

प्रस्तुति: सिद्धार्थ राय

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