सर्दियों में ऐसे मिनटों में चमकाएं अपने घर के पंखे, हो जाएंगे नए जैसे, बस किचन में रखी 2 चीजों का करना है इस्तेमाल

Fan Cleaning Tips in Hindi: आप हम आपको एक ऐसा घरेलू हैक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप सर्दियों के मौसम में पंखा आसानी से साफ कर सकेंगे. इससे पंखा एकदम नए जैसा भी चमक सकता है.

सर्दियों में पंखा कैसे साफ करें?
Pankha Kaise Saaf Karen: अपने घर के कमरों को सुंदर बनाने के लिए लोग महंगे से महंगे सामान का उपयोग करते हैं. कई लोग पेंट करवाते हैं तो कुछ लोग इंटीरियर का सामान लगवाते हैं. इनसे दीवारें तो चमक उठती हैं लेकिन छत पर लगा गंदा पंखा पूरे खर्चे पर पानी फेरने का काम करता है. ऐसे में घर के पंखों को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है. लंबे समय तक सफाई न होने के कारण पंखे पर धूल-मिट्टी की बहुत मोटी परत जम जाती है जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है. कई लोग झाड़ू-पोछे की मदद से साफ करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है. अगर आप भी ऐसी ही कुछ समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आप हम आपको एक ऐसा घरेलू हैक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप सर्दियों के मौसम में पंखा मिनटों में आसानी से साफ कर सकेंगे. इससे पंखा एकदम नए जैसा भी चमक सकता है. 

पहले धूल को करें साफ

पंखे की सफाई की शुरुआत आप उस पर जमी धूल को साफ करने से करें. इसके लिए आप एक सूखा डस्ट क्लीनर लें, आप किसी मुलायम कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आप धूल मिट्टी को अच्छे से साफ कर दें, ताकि जब आप गीला कपड़ा लगाएं तो उसपर धूल जम न जाए. 

नींबू का रस और बेकिंग सोडा

किचन में रखा नींबू और बेकिंग सोडा पंखे को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में लिक्विड डिटर्जेंट डालें और उसमें नींबू का रस, बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर एक घोल तैयार कर लें. इसके बाद एक मुलायम कपड़ा लें और इस घोल में भिगोकर पंखे के ब्लेड्स यानी पंखुड़ियों को साफ करें. 

अब गीला कपड़ा करें इस्तेमाल

घोले से साफ करने के बाद अब एक साफ कपड़ा लें और थोड़ा सा गीला कर लें. इसके बाद पंखे को हल्के हाथ से साफ कर लें. इससे पंखुड़ियों पर लगा घोल और गंदगी अब पूरी तरह से हट जाएगी. 

सूखा कपड़ा लाएगा चमक

अब एक सोफ्ट साफ कपड़ा लें और गीले कपड़े से रगड़ने के बाद सूखे कपड़े से साफ कर दें. इससे पंखा अब पूरी तरह से साफ होकर एक दम नए जैसा चमक सकता है. इसके बाद आप सर्दियों में बीच-बीच में सूखे कपड़े से साफ करते रहें. इससे पंखा पूरी सर्दियों में साफ रहेगा और कमरे की शान बढ़ाएगा.

