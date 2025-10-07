सर्दी आने से पहले गीजर की सफाई कैसे करें? यहां जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

Cleaning Hacks: गीजर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, खासकर सर्दियों में. लेकिन अगर इसकी समय-समय पर सफाई न की जाए तो इसमें गंदगी, मिनरल्स और सेडिमेंट जमा हो जाते हैं. इससे पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, बिजली की खपत बढ़ जाती है और गीजर की उम्र भी कम हो जाती है. इसलिए गीजर की सफाई और मेंटेनेंस बेहद जरूरी है.

कब होती है गीजर को सफाई की जरूरत?

पानी का दबाव कम होना: अगर पानी का फ्लो कमजोर हो गया है तो इसका मतलब है टैंक में गंदगी या मिनरल्स जम चुके हैं.

पानी गर्म होने में ज्यादा समय लगना: यह संकेत है कि हीटिंग एलिमेंट पर स्केल जम गया है.

अजीब आवाजें आना: अगर गीजर से पॉपिंग या क्रैकलिंग जैसी आवाज आती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अंदर जमा पदार्थ गर्म होकर आवाजें पैदा कर रहे हैं.

गंध आना या पानी का रंग बदलना: यह बैक्टीरिया या जंग लगने का संकेत हो सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सफाई शुरू करने से पहले हमेशा गीजर का पावर सप्लाई बंद कर दें.

जब भी आप सफाई करें तब इनलेट वाल्व बंद करें ताकि पानी अंदर न जाए.

किसी गर्म पानी वाले टैप को खोलकर टैंक का दबाव निकालें.

गीजर की सफाई करते वक्त दस्ताने और गॉगल्स जरूर लगाएं.

सफाई शुरू करने से पहले गीजर को पूरी तरह ठंडा होने दें.

गीजर साफ करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

पावर और पानी सप्लाई बंद करें.

सबसे पहले ड्रेन वाल्व खोलें और टैंक का सारा पानी बाहर निकालें.

इसके बाद अंदर जमा सेडिमेंट को ब्रश या कपड़े से साफ करें.

सिरका या किसी डीस्केलिंग सॉल्यूशन से जमा पदार्थ हटाएं.

अब टैंक में साफ पानी डालकर बार-बार धो लें.

आखिर में सब कुछ ठीक से बंद करें. पानी और बिजली चालू करें और देखें कि गीजर सही काम कर रहा है या नहीं.

सफाई के लिए जरूरी सामान