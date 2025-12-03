How to Identify Real and Fake Honey at Home: शहद को लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं क्योंकि इसका स्वाद बढ़िया होता है और सेहत के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हर शहद असली हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार शहद में चीनी की चाशनी, कॉर्न सिरप या पानी मिला होता है जिससे उसका असली स्वाद और फायदा दोनों कम हो जाते हैं. अगर आपको भी शक है कि आपके घर में रखा शहद असली है या नकली, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं. घर पर ही कुछ आसान और फटाफट टेस्ट करके आप इसकी सच्चाई जान सकते हैं. ये टेस्ट बिना किसी खास तैयारी के किए जा सकते हैं और कुछ सेकंड में आपको साफ जवाब मिल जाएगा.

1. वाटर टेस्ट (Water Test)

एक गिलास पानी लें और उसमें एक चम्मच शहद डालें. असली शहद नीचे चला जाता है और पानी में जल्दी नहीं घुलता. अगर शहद पानी में फैल जाए या धुंधला घोल बनाए, तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट हो सकती है.

2. पेपर टेस्ट (Paper Test)

किसी सूखे पेपर पर शहद की कुछ बूंदें डालें. शुद्ध शहद पेपर को ज्यादा गीला नहीं करेगा और बस हल्का चिपचिपा रहेगा. अगर पेपर तुरंत गीला हो जाए, तो समझ लें कि उसमें पानी या सिरप मिलाया गया है.

3. अंगूठा टेस्ट (Thumb Test)

अपने अंगूठे पर शहद की एक बूंद रखें. अगर शहद असली है तो वह गाढ़ा रहेगा और अपनी जगह पर टिकेगा. अगर वह फैल जाए, जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए या पानी जैसा लगे, तो शहद मिलावटी हो सकता है.

4. हीट टेस्ट (Heat Test)

थोड़ा सा शहद माइक्रोवेव में 30 सेकंड गर्म करें या धीमी आंच पर गर्म करें. असली शहद गर्म होने पर हल्का कैरेमलाइज होता है और खुशबू देता है. नकली या मिलावटी शहद गर्म होने पर झाग या बुलबुले छोड़ सकता है.

5. सिरका टेस्ट (Vinegar Test)

एक चम्मच शहद में थोड़ा पानी मिलाएं और उसमें सिरके की कुछ बूंदें डालें. अगर झाग बनने लगे, तो यह मिलावट का साफ संकेत है.

6. क्यों जरूरी है असली शहद? (Why Pure Honey Matters)

असली शहद इम्युनिटी बढ़ाने, वजन कंट्रोल करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है. मिलावटी शहद में असली पोषक तत्व नहीं होते और यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए घर पर ये आसान टेस्ट जरूर करें.