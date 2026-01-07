कैसे पता लगाएं कि मार्केट में मिलने वाला आटा असली है या नकली? ये रही 4 आसान ट्रिक्स, मिनटों में लग जाएगा सच का पता

Real vs Fake Atta Test: आजकल बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है. पनीर हो, दूध, दाल या मसाले, लगभग हर चीज को लेकर लोगों के मन में मिलावट का डर बना हुआ है. ये खाद्य पदार्थ देखने में बिल्कुल असली और ताजा लगते हैं, जिससे आम आदमी आसानी से धोखा खा जाता है. इन्ही में से एक चीज है आटा. मार्केट में आजकल मिलावटी और नकली आटे की बिक्री काफी ज्यादा हो रही है. यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, बल्कि बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 4 आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप मिनटों में असली और नकली आटे का पता लगा सकते हैं.यह भी पढ़ें: उपवास करने से क्या होता है? Swami Ramdev ने बताए उपवास करने के फायदे और सही तरीका
1. हथेली पर लेकर करें टेस्ट
असली और नकली आटे का टेस्ट आप हथेली पर लेकर कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़े से आटे को हेथेली पर लें और उंगली की मदद से मलें. इसके बाद अगर आटे की लेयर हाथ पर जम जाए तो समझ जाएं कि आटा नकली है. वहीं, असली आटे की परत जमती नहीं है और झाड़ने पर साफ हो जाती है.2. पानी से करें टेस्ट
आटे की शुद्धता का टेस्ट आप पानी के जरिए भी कर सकते हैं. इसके लिए आप पानी में एक चुटकी आटा डालें और अगर यह तैरने लगे या घुल जाए तो यह नकली हो सकता है. वहीं, असली आटा पानी में नीचे बैठ जाता है और घुलता नहीं है.3. गंध से करें पहचान
नकली और मिलावटी आटे में अक्सर केमिकल या अजीब सी गंध आती है. वहीं, असली आटे में प्राकृतिक खुशबू होती है और किसी भी तरह की अजीब सी महक महसूस नहीं होती है.4. रंग से लगाएं पता
नकली या मिलावटी आटे का रंग केमिकल की वजह से अधिकतर सफेद या ज्यादा चमकीला होता है. वहीं, शुद्ध और असली गेहूं का आटा पूरी तरह नेचुरल होता है, इसलिए उसका रंग बहुत सफेद नहीं होता. आमतौर पर असली आटे का रंग हल्का क्रीम या गेहूं के दाने जैसा नजर आता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
