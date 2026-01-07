विज्ञापन

उपवास करने से क्या होता है? Swami Ramdev ने बताए उपवास करने के फायदे और सही तरीका

What can fasting do for your body: स्वामी रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु ने उपवास करने का सही तरीका और फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

What can fasting do for your body: उपवास यानी फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं. लेकिन क्या आप उपवास करने का सही तरीका जानते हैं? इसे लेकर स्वामी रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु ने उपवास करने का सही तरीका और फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में- 

अगर हम दोपहर में सोते हैं तो क्या होता है, क्या दिन में सोना हमारी बॉडी के लिए सही है?

उपवास करने के फायदे 

स्वामी रामदेव कहते हैं, जब आप कुछ समय तक खाना नहीं खाते, तो शरीर पहले जमा हुई एनर्जी का उपयोग करता है. 
इससे वजन कंट्रोल में आ सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है. 
कई रिसर्च में भी पाया गया है कि फास्टिंग करने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रोल पर भी अच्छा असर पड़ सकता है. 
सही तरीके से किया गया उपवास शरीर को थोड़ा रीसेट करने जैसा काम कर सकता है.

कैसे करें उपवास?

योग गुरु कहते हैं, उपवास करने का मतलब भूखा रहना नहीं है. अगर आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह पाते हैं और आपको कमजोरी का एहसास घेर लेता है, तो आप कुछ खास चीजों का सेवन कर सकते हैं. जैसे- 

  • ड्राई फ्रूट्स खाएं.
  • हर्बल ड्रिंक्स पिएं.
  • ताजी हरी सब्जियां खाएं.
  • फल खाएं.
  • इसके साथ ही दिनभर में खूब पानी पिएं. 

ये सभी चीजें आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं. इससे आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी और आप सही तरीके से फास्ट भी कर पाएंगे. 

इन बातों का रखें ध्यान 

अगर आपको अस्थमा, कैंसर, लिवर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी कोई गंभीर बीमारी है या आप पहले से कोई दवाएं ले रहे हैं, तो फास्टिंग से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. केवल जूस, पानी, दूध या हर्बल पानी पर लंबे समय तक रहना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता है. बहुत लंबे समय तक भूखे न रहें. वहीं, अगर शरीर कमजोर लगे, चक्कर आए, तेज कमजोरी हो तो उपवास तुरंत रोक दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

