प्याज काटते ही बहने लगते हैं आंसू? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सबसे आसान हैक, ये काम करने से नहीं होगी आंखों में जलन

How to Cut Onion: प्याज खाने का जायका बढ़ाने का काम करती है. इसके साथ ही इसे खाने से शरीर को कई फायदे भी मिलते हैं. यही वजह है कि लोग ज्यादातर सब्जी या डिश में प्याज डालना पसंद करते हैं. हालांकि, प्याज को काटना बड़ा मुश्किल काम लगता है. जैसे ही प्याज का छिलका उतरता है और चाकू उस पर चलता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं. यह समस्या हर किसी के साथ होती है, चाहे वह रोजाना खाना बनाने वाला हो या कभी-कभी किचन में काम करने वाला. अगर आप भी इस समस्या से जूझते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद सिंपल हैक बता रहे हैं. इसे अपनाकर आप बेहद आसानी से प्याज काट पाएंगे और आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरेगा. आइए जानते हैं कैसे-

पार्लर जाकर कभी नहीं कराने चाहिए ये 4 फेशियल, स्किन की डॉक्टर ने बताया तीसरे वाला है सबसे बेकार

क्या है ये हैक?

दरअसल, ये कमाल का नुस्खा हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में शेयर किया है. लीमा महाजन बताती हैं कि अगर प्याज काटने से पहले आप कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो कर लें, तो आंखों में जलन और आंसुओं की परेशानी से बच सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, प्याज काटने से पहले उसे छीलकर 5 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें.

इसके बाद करीब 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा कर दें.

अब, प्याज काटने पर आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे.

ये तरीका बेहद आसान है, ऐसे में आप भी इसे आज ही आजमाकर देख सकते हैं.

दरअसल, प्याज में सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. जब हम प्याज काटते हैं, तो यह कंपाउंड हवा में मिलकर एक गैस जैसी बनाते हैं, जो हमारी आंखों से संपर्क में आते ही जलन और आंसुओं का कारण बनती है. हालांकि, जब प्याज ठंडा होता है, तो यह गैस बहुत धीरे निकलती है और आंखों तक नहीं पहुंच पाती. इसी वजह से आंखों में जलन नहीं होती और आंसू भी नहीं आते. ऐसे में आप जब भी खाना बनाएं, थोड़ी देर पहले प्याज को पानी और फ्रिज में रख दें. इससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा.