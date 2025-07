90 किलो की सारा ने आखिर कैसे घटाया 45 किलो वजन, चलिए जानते हैं इसके पीछे का वह टॉप सीक्रेट

How Did Sara Ali Khan Loss Weight: सारा अली खान की नई फिल्म मेट्रो इन दिनों (Metro In Dino) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं . हमेशा से ही सारा के अंदर फिल्मों और एक्टिंग को भरपूर जोश रहा हैं. सारा पहले से ही जानती थी कि उन्हें एक एक्टर बनना हैं. इसी लिए उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदला और अपना वजन कम किया. सारा ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की हैं. (How Sara Ali khan loss 45 kg)

आखिर कितना कम किया सारा ने वजन | How Much Sara Loss Weight

पीसीओएस (Polycystic Ovary Syndrome- PCOS) जैसी हार्मोनल (Hormonal) समस्या होने के बाद भी सारा ने 45 किलो वजन कम किया हैं. सारा का वजन पहले 96 किलो हुआ करता था. जो अब घटकर 51 किलो हो चुका हैं. पीसीओएस (PCOS) के चलते वजन कम करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म (Metobolism) और हार्मोन स्तर (Hormonal imbalance) को प्रभावित करता हैं.

सारा ने कैसे घटाया वजन | How Sara Loss Weight

सारा ने एक इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) ने उन्हें पहली फिल्म देने से पहले वजन कम करने की सलाह दी थी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वजन कम करने के लिए उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच (Holistic Approach) अपनाई थी. इसमें रेगुलर वर्कआउट (Regular Workout) हेल्दी डाइट (Healthy Diet) और एक्सपर्ट गाइडेंस (Expert guidance) शामिल था.

सारा की डेली रूटीन | Daily Routine Of Sara Ali Khan

सारा ने अपने फिटनेस रूटीन में कार्डियो (Cardio), स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Strength Training) और योग (Yoga) को शामिल किया हैं. इसके साथ ही सारा डांस भी करती थीं ताकि वर्कआउट में मजा आए.

सारा अली खान के लिए वजन कम करना सिर्फ करियर का हिस्सा नहीं था. सारा के लिए वजन कम करना उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी बहुत जरूरी था. वजन घटाने से उन्हें पीसीओएस मैनेज करने आया हैं. इसके साथ ही उन्हें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और हेल्थ अच्छी करने में मदद मिली हैं.

उनकी ये जर्नी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं. खासकर पीसीओएस जैसी समस्याओं का सामना करने वाली लड़कियों के लिए.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा