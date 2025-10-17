विज्ञापन

छोटे बच्चों को एक दिन में कितना पानी पिलाएं? डॉक्टर से जानें उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए

Parenting Tips: पेडियाट्रिशियन बताते हैं, हर उम्र के बच्चों के लिए पानी की जरूरत अलग होती है. आइए जानते हैं, उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना पानी देना चाहिए.

उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए?

Parenting Tips: पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करता है. लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो कई मम्मी-पापा इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें दिनभर में अपने बच्चे को कितना पानी पिलाना चाहिए. इस सवाल का जवाब पेडियाट्रिशियन तरुण आनंद ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में दिया है. उन्होंने बताया कि हर उम्र के बच्चों के लिए पानी की जरूरत अलग होती है. आइए जानते हैं, उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना पानी देना चाहिए.

6 महीने तक

पेडियाट्रिशियन बताते हैं, इस उम्र के बच्चों को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती. अगर बच्चा केवल मां का दूध पीता है, तो उसे उसी से पूरा हाइड्रेशन मिल जाता है. फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों को भी आमतौर पर पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत गर्म मौसम में डॉक्टर से सलाह लेकर थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है.

6 से 12 महीने तक

जब बच्चा ठोस खाना खाना शुरू करता है, तब उसे पानी की आदत डालनी चाहिए. शुरुआत में दिनभर में 2 से 4 औंस (लगभग आधा कप) पानी देना सही रहता है. पानी को बोतल की बजाय सिप्पी कप में देना बेहतर है, ताकि बच्चा खुद से पीना सीख सके.

1 से 3 साल तक

इस उम्र के बच्चे खेल-कूद में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसलिए शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. ऐसे में दिनभर में 4 से 6 कप पानी देना चाहिए. कोशिश करें कि बच्चे को बार-बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पिलाएं, खासकर खेलते समय या खाने के साथ.

4 से 5 साल तक

अब बच्चा और भी एक्टिव हो जाता है. उसे दिनभर में 5 से 6 कप पानी देना चाहिए. गर्मी के मौसम में या जब बच्चा बाहर खेलता है, तो यह मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान 

पेडियाट्रिशियन बताते हैं, हर बच्चे की जरूरत अलग होती है. अगर बच्चा पसीना ज्यादा बहाता है, गर्म मौसम में रहता है या बीमार है, तो पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें. यह भी ध्यान दें कि बच्चे को बहुत ज्यादा पानी एक साथ न पिलाएं, बल्कि दिनभर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दें.

पानी बच्चों की सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही खाना. उम्र के हिसाब से सही मात्रा में पानी पिलाने से बच्चा स्वस्थ, एक्टिव और खुश रहता है. इसलिए अब से अपने बच्चे की हाइड्रेशन की जरूरतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें ताकि वह तंदरुस्त और एनर्जेटिक बना रहे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

