क्या ज्यादा प्रोटीन लेना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जान लें कितनी मात्रा में लेना होगा ठीक

Disadvantages Of Eating Too Much Protein: ज्यादा प्रोटीन लेने से हो सकता है नुकसान.

खास बातें क्या ज्यादा प्रोटीन आपके सेहत के लिए खतरा हो सकता है.

जानिए कितनी मात्रा में लेना है सही.

यहां जानें प्रोटीन लेने से जुड़ी सारी जानकारी.

Health Tips: वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारे (protein for body) शरीर के लिए कितना जरूरी है. फिर चाहे वो ब्लड को ऑक्सीजन सर्कुलेट करना हो, वेट लॉस करना (protein for body fat loss) हो, मसल रिपेयर करना हो या ग्रोथ इन सब में प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है. और ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में हाई प्रोटीन लेने का चलन बढ़ गया है. इसके लिए हाई प्रोटीन फूड (protein rich food) के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट भी लिए जा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर लिया तो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं ज्यादा प्रोटीन लेने के क्या है नुकसान (side effects of taking too much protein) और कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना सही (how much protein required per day) हो सकता है.

प्रोटीन के सोर्स क्या हैं | What Is The Source Of Protein