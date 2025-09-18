हफ्ते में कितनी बार धोने चाहिए बाल? हेयर फॉल रोकने के लिए इन बातों का रखें खास ख्याल

How often should you wash your hair know: क्या आपको भी ये कंफ्यूजन है कि बालों को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में सिर्फ एक-दो बार? ज़्यादातर लोग हेयरकेयर को लेकर उलझन में रहते हैं. कौन सा शैंपू सही है, कौन सा ऑइल लगाएं और सबसे बड़ा सवाल...आखिर बाल कितनी बार धोएं? अगर आप भी इसी दुविधा में हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

ऑइली हेयर वालों के लिए (Oily Hair)

अगर आपके बाल जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं और स्कैल्प से ऑइल ज़्यादा निकलता है, तो आपको रोज़ाना बाल धोने चाहिए. ऑइली स्कैल्प से न सिर्फ बदबू आती है, बल्कि बाल बेजान भी लगते हैं. ऐसे में हल्का, सल्फेट-फ्री शैंपू इस्तेमाल करना बेहतर होगा.

पसीने का असर (Sweat Factor)

जिन्हें वर्कआउट या आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, उनके स्कैल्प पर पसीना जल्दी जमा होता है. पसीना बालों को चिपचिपा और बदबूदार बना देता है. ऐसे लोगों को वर्कआउट के बाद हर बार शैंपू करना चाहिए.

हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल (Styling Products)

हेयर स्प्रे, जेल, सीरम या क्रीम लगाने से बालों में केमिकल जम जाते हैं, इसलिए जब भी कोई हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद बालों को शैंपू से क्लीन करना जरूरी है, वरना डैंड्रफ और स्कैल्प इरिटेशन हो सकती है.

कलर्ड हेयर का ख्याल (Hair Color)

अगर आपके बाल डाई या कलर्ड हैं, तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही शैंपू करें. ज़्यादा वॉश करने से कलर फीका पड़ सकता है और बालों की नेचुरल शाइन भी चली जाती है.

बालों के प्रकार के हिसाब से (Hair Type)

Thin Hair (पतले बाल): जल्दी गंदे होते हैं, इसलिए रेगुलर वॉश ज़रूरी.

Thick Hair (घने बाल): हफ्ते में 2 बार धोना काफी है.

Straight Hair (स्ट्रेट बाल): जल्दी ऑइली होते हैं, इसलिए रेगुलर हेयर वॉश करें.

Curly Hair (कर्ली बाल): देर से भी धोएं तो चलेगा, क्योंकि इन्हें नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है.

(Disclaimer- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है.)

