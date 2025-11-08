1 रोटी में कितनी कैलोरी होती है? वजन घटाने के लिए पुरुषों और महिलाओं को कितनी रोटी खानी चाहिए, डायटीशियन से जानिए

Weight Loss Tips: रोटी हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा है. इसके बिना हम भारतीयों का खाना अधूरा माना जाता है. कई लोगों को लगता है कि अगर खाने में चपाती न हो, तो पेट भरा नहीं होता, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बढ़ना आम हो गया है, जिसके चलते लोग चपाती यानी रोटी से दूरी बनाने लगे हैं. डायटीशियन स्वाति सिंह के अनुसार, अगर रोटी को सही मात्रा में और सही समय पर खाया जाए, तो यह वजन घटाने से लेकर शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है. चलिए जानते हैं रोटी खाने के फायदे और एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है.

1 रोटी में कितनी कैलोरी होती है?

भारतीय घरों में साधारण तौर पर रोजाना जो गेहूं की रोटी खाई जात है, वह साधारण कार्बोहाइड्रेट स्रोत है. एक मीडियम साइज की गेहूं की रोटी में आमतौर पर 104 कैलोरी होती हैं. अगर आप 100 ग्राम गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, तो आपको लगभग 340 कैलोरी मिलती हैं. वहीं, इसमें घी या तेल लगाने से रोटी में लगभग 25 अतिरिक्त कैलोरी बढ़ जाती हैं. हालांकि, ज्वार, बाजरा या रागी से बनी चपाती में कैलोरी कम होती है.

डाइटीशियन स्वाति सिंह के मुताबिक, अगर लोग दिन में ठीक से खाना नहीं खाते, तो वे रात में ज्यादा खाते हैं और वजन बढ़ता है, क्योंकि रात में शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा रोटियां खाने से वे आसानी से पचती नहीं हैं. ऐसे में महिलाओं को रात में दो रोटियों से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए तीन रोटियां सही हैं. इसके अलावा आप दिन के खाने में रोटियों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन रात में हल्का आहार लेना ही सबसे फायदेमंद होता है.

वजन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप ली गई कैलोरी और खर्च की गई कैलोरी के बीच संतुलन बनाए रखें. अगर आप बैठे-बैठे काम करते हैं, तो रोटियों की संख्या कम करना बेहतर होगा. लेकिन अगर आप नियमित रूप से टहलते हैं, व्यायाम करते हैं और संतुलित आहार लेते हैं, तो रोटियां आपके शरीर के लिए एनर्जी और पोषण का एक बेहतरीन स्रोत हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.