Acharya Balkrishna ने बताया सिर से जूं खत्म करने का असरदार नुस्खा, इसे लगाते ही हो जाएंगी ढेर

How can you kill hair lice: प्रसिद्ध योग गुरु आचार्य बालकृष्ण ने जूं की समस्या का एक सरल और असरदार घरेलू उपाय बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

आचार्य बालकृष्ण ने बताया सिर से जूं खत्म करने का तरीका

Hair Care Tips: बालों में जूं होना एक आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली समस्या है. खासकर छोटे बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. स्कूल जाने वाले बच्चे जब आपस में मिलते-जुलते हैं, तो जूं एक से दूसरे सिर में आसानी से फैल जाती हैं. इससे सिर में खुजली, जलन और गंदगी की समस्या बढ़ जाती है. कई बार लोग तरह-तरह के शैंपू और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जूं कुछ समय बाद फिर से लौट आती हैं. ऐसे में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख और प्रसिद्ध योग गुरु आचार्य बालकृष्ण ने इस समस्या का एक सरल और असरदार घरेलू उपाय बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

कैसे पाएं जूं से छुटकारा?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, तुलसी के पत्ते जूं खत्म करने में बहुत असरदार साबित हो सकते हैं. तुलसी में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, फंगस और कीड़ों को खत्म करने में मदद करते हैं. यह बालों और स्कैल्प के लिए भी फायदेमंद होती है.

जूं साफ करने के लिए तुलसी का इस्तेमाल कैसे करें?

योग गुरु कहते हैं, इसके लिए ताजी तुलसी की कुछ पत्तियां लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें पीसकर इसका रस या अर्क निकाल लें. इस तुलसी के रस को बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं. ध्यान रखें कि यह रस पूरे सिर की त्वचा तक पहुंच जाए. इसे लगभग 20-30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसका असर अच्छे से हो सके. उसके बाद गीले बालों में बारीक दांतों वाली कंघी करें. इस प्रक्रिया से जूं मर जाती हैं और कंघी करने पर बालों से बाहर निकल आती हैं.

मिलते हैं और भी फायदे 

आचार्य बालकृष्ण कहते हैं, तुलसी का रस सिर्फ जूं को खत्म नहीं करता, बल्कि बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है. इसके इस्तेमाल से बाल झड़ने की समस्या कम होती है और स्कैल्प साफ रहता है. साथ ही तुलसी की ठंडक सिर को सुकून देती है और खुजली में भी राहत मिलती है.

इस बात का रखें ध्यान 

यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक है, इसलिए किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता. हालांकि, बावजूद इसके एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

