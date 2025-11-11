दांतों से पीली गंदगी कैसे निकालें? डॉक्टर ने बताया बेकिंग सोडा में क्या मिलाकर लगाने से दांतों का पीलापन साफ हो जाता है

Teeth Whitening: चमकदार और सफेद दांत आपकी स्माइल में चार चांद लगा देते हैं, साथ ही इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. लेकिन कई बार गलत खानपान, कॉफी-चाय का ज्यादा सेवन या सही तरीके से ब्रश न करने की वजह से दांतों पर पीला प्लाक जम जाता है. इससे न सिर्फ मुस्कान फीकी पड़ जाती है, बल्कि सांस की बदबू जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं. अगर आपके दांत भी इस तरह पीले पड़ गए हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको दांतों का पीलापन साफ करने के लिए एक असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, आप घर पर ही एक साधारण पेस्ट तैयार कर सकते हैं, जो दांतों का पीलापन दूर करने में मदद करता है. इसके लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत होगी और ये दोनों ही चीजें आपको अपनी किचन में आसानी से मिल जाएंगी.

1 चम्मच बेकिंग सोडा और

1/2 चम्मच नारियल का तेल

दोनों चीजों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने टूथब्रश पर लगाएं और रात को सोने से पहले लगभग 60 सेकंड तक ब्रश करें. इसके बाद पेस्ट को तुरंत न निकालें, बल्कि 2 मिनट तक दांतों पर ऐसे ही लगा रहने दें.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. इसमें मौजूद अल्कलाइन (pH) गुण दांतों पर जमे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इससे दांतों पर जमा पीला प्लाक धीरे-धीरे हटने लगता है और दांतों की चमक बढ़ जाती है. वहीं, नारियल तेल मसूड़ों को मॉइस्चराइज रखता है और मुंह में बैक्टीरिया को कम करता है.

डॉक्टर बर्ग सलाह देते हैं कि इस पेस्ट का इस्तेमाल रोजाना नहीं करना चाहिए. इसे एक दिन छोड़कर अगली रात दांतों पर लगाएं यानी हफ्ते में तीन से चार बार. बाकी दिनों में नॉर्मल टूथपेस्ट से ही ब्रश करें. ज्यादा बार इस्तेमाल करने से दांतों की ऊपरी परत (Enamel) कमजोर हो सकती है.

ऐसे में आप भी अपने पीले दांतों को साफ करने के लिए डॉक्टर का बताया ये आसान नुस्खा आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, इसे इस्तेमाल करते समय बहुत जोर से ब्रश न करें, अगर मसूड़ों में जलन या दर्द महसूस हो, तो इस नुस्खे को बंद कर दें. साथ ही बच्चों के लिए यह उपाय न अपनाएं.

