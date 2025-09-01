कपड़े से तेल के दाग कैसे साफ करें? बस दो चीजों से 10 मिनट में हो जाएगा पूरी तरह गायब

Oil Stain Remover For Clothes: कपड़ों पर तेल का दाग लगना बहुत आम बात है. अक्सर रसोई में काम करते वक्त ऐसा हो जाता है. हालांकि, कई बार ये दाग आपके नए कपड़े पर लग जाता है और लाख धोने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है. इतना ही नहीं, महंगे-महंगे डिटर्जेंट भी इस दाग को साफ नहीं कर पाते हैं. अब, अगर आपके किसी कपड़े पर भी ऐसा दाग लग गया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में डिजिटल क्रिएटर शशांक आल्शी ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद आसान तरीका बताया है, जिससे आप सिर्फ दो चीजों से 10 मिनट में तेल का दाग पूरी तरह हटा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

हर वक्त पसीने से तर रहते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया पानी में मिलाकर पी लें ये 1 चीज, नहीं आएगा ज्यादा पसीना

चाहिए होंगी ये चीजें

तेल का दाग साफ करने के लिए आपको केवल बेकिंग सोडा और

डिशवॉशिंग लिक्विड (बर्तन धोने वाला साबुन) की जरूरत होगी.

सबसे पहले दाग लगे कपड़े के अंदर एक प्लेट या मोटा कार्डबोर्ड रखें. इससे दाग कपड़े के दूसरी तरफ नहीं फैलेगा.

अब, दाग वाले हिस्से पर बेकिंग सोडा की एक मोटी परत डालें.

इसके ऊपर कुछ बूंदें डिशवॉशिंग लिक्विड की डालें.

दोनों को हल्के हाथों से मिलाकर पेस्ट बना लें और दाग पर अच्छी तरह फैला दें.

इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें.

तय समय बाद कपड़े को साफ पानी से धो लें.

इतना करते ही आप देखेंगे कि दाग पूरी तरह से साफ हो चुका होगा.

दरअसल, बेकिंग सोडा तेल को सोख लेता है और कपड़े से उसे खींच लेता है. वहीं, डिशवॉशिंग लिक्विड में ऐसे तत्व होते हैं जो ग्रीस और ऑयल को आसानी से तोड़ देते हैं. ऐसे में जब दोनों को मिलाकर दाग पर लगाया जाता है, तो यह ऑयल को ढीला कर देता है और धोने पर दाग आसानी से निकल जाता है.

ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.