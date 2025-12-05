बालों में बार-बार तेल आना कैसे रोकें? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया क्या करने से चिपचिपे नहीं दिखेंगे बाल

Hair Care Tips: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल हमेशा चिपचिपे नजर आते हैं. हेयर वॉश के अगले दिन ही बालों में तेल नजर आने लगता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने एक बेहद आसान तरीका बताया है, जिसे अपनाकर आप बालों में बार-बार तेल आने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट?

डॉक्टर सरीन कहती हैं, आप केवल सही शैम्पू चुनकर ऑयली हेयर की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं. सही शैम्पू चुनकर और कुछ आदतों में बदलाव लाकर बालों का एक्सेस ऑयल काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, कई बार हम सुगंध या ब्रांड देखकर शैम्पू खरीद लेते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसमें कौन-से एक्टिव इंग्रीडिएंट्स मौजूद हैं. अगर आपके बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं, तो आपको ऐसा शैम्पू चुनना चाहिए जिसमें सेलेनियम सल्फाइड (Selenium Sulfide), जिंक (Zinc) और सैलिसिलिक एसिड (Salicylic Acid) मुख्य इंग्रीडिएंट्स हों. ये तीनों ही तत्व स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन को कम करने में मदद करते हैं.

सेलेनियम सल्फाइड स्कैल्प की ऑयल ग्रंथियों को शांत करता है, जिससे अतिरिक्त तेल बनना कम हो जाता है.

जिंक भी ऑयल कंट्रोल में बेहद असरदार है और स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर करता है.

वहीं, सैलिसिलिक एसिड स्कैल्प के रोमछिद्रों में जमा तेल और गंदगी को अच्छी तरह हटाता है. इससे स्कैल्प साफ रहती है और बाल कम चिपचिपे दिखाई देते हैं.

सही शैम्पू के अलावा, कुछ और आदतें भी अपनाने से बालों का तेल जल्दी वापस नहीं आता. कोशिश करें कि आप स्कैल्प पर ज्यादा हाथ न फेरें, क्योंकि हाथों की गंदगी और नमी भी चिपचिपापन बढ़ाती है.

बहुत ज्यादा कंडीशनर लगाने से बचें और कंडीशनर को सिर्फ बालों के नीचे वाले हिस्से पर लगाएं, जड़ों पर नहीं.

गर्म पानी से बाल धोना भी स्कैल्प को ज्यादा तेल बनाने के लिए ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.

अगर आप रोज के हिसाब से बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं, तो यह आदत भी स्कैल्प को जल्दी ऑयली बना सकती है. तेल लगाना गलत नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें और हमेशा अच्छी तरह धोकर निकालें.

डॉक्टर सरीन कहती हैं कि कुछ ही हफ्तों तक सही शैम्पू और सही हेयर-केयर रूटीन अपनाने पर आप खुद महसूस करेंगे कि बाल पहले की तरह जल्दी चिपचिपे नहीं होते. इससे न सिर्फ बाल हेल्दी नजर आते हैं, बल्कि उनकी वॉल्यूम और फ्रेशनैस भी लंबी देर तक बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.