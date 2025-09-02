चेहरे पर निकलने वाले बालों को बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए किया जा सकता है कम, डॉक्टर ने बताया तरीका

Skin Care: चेहरे पर बाल निकलना आम होता है और इन बालों को आसानी से लड़कियां हटा भी लेती हैं. लेकिन ठुड्डी पर निकलने वाले लंबे बालों की वजह हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes) हो सकते हैं. इसीलिए ये बाल सामान्य से अलग नजर आते हैं. लड़कियां इन बालों को हटाने के लिए प्लकर, रेजर, हेयर रिमूवल क्रीम या फिर वैक्स का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन, अगर ये बाल (Facial Hair) हार्मोनल बदलावों के कारण हो रहे हैं तो इन बालों का निकलना प्राकृतिक रूप से भी रोका जा सकता है. इसी बारे में बता रही हैं डॉक्टर अखिला जोशी. डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है फेशियल हेयर हटाने का परमानेंट तरीका.

Disha Patani की मां घर पर बनाती हैं बालों के लिए तेल, फूलों और पत्तों का करती हैं इस्तेमाल

फेशियल हेयर हटाने का परमानेंट तरीका

डॉक्टर ने बताया कि लाइफस्टाइल में किए गए एक बदलाव से चेहरे पर आने वाले लंबे बालों को हमेशा के लिए हटाया जा सकता है. डॉक्टर के पास ऐसी ही एक पेशेंट आई थी जिसने अपने चेहरे पर निकलने वाले इन बालों को हटाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमाकर देखे थे लेकिन उनका कोई खासा असर नहीं हुआ. लेकिन, जब लाइफस्टाइल में बदलाव(Lifestyle Changes) लाया गया को हमेशा के लिए बाल आना बंद हो गए. इस पेशेंट के चेहरे पर बालों के निकलने की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई एंड्रोजन लेवल्स थे.

ऐसे में पेशेंट्स के खानपान की आदतों को बदलकर ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा उसे मूवमेंट के लिए कहा गया और साथ ही पर्याप्त आराम करने की सलाह दी गई.

इन बदलावों को अपनाने पर ही बिना किसी दवाई या पाउडर खाए पेशेंट के फेशियल हेयर में बदलाव नजर आने लगा और फेशियल हेयर निकलने की मात्रा 2 महीनों में ही कई ज्यादा कम हो गई.

क्या चेहरे से बाल हटाने चाहिए?

चेहरे पर बाल निकलना नेचुरल होता है और इन बालों को हटाना भी पूरी तरह नॉर्मल होता है. इन बालों को हटाने के लिए लड़कियां तरह-तरह के नुस्खे आजमाती हैं और टूल्स का इस्तेमाल करती हैं. बस बाल हटाने का तरीका सेफ हो और स्किन को नुकसान ना पहुंचाए इसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे फेशियल हेयर हटाने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम (Hair Removal Cream) लगाने की सलाह नहीं दी जाती है या रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही तरह से रेजर चलाने की जरूरत होती है नहीं तो कट्स लग सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.