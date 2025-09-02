Disha Patani की मां घर पर बनाती हैं बालों के लिए तेल, फूलों और पत्तों का करती हैं इस्तेमाल

Celebrity Hair Oil: बालों की दिक्कतें सभी को परेशान करती हैं, ना सिर्फ आप और हम जैसे आम लोग बल्कि सेलेब्रिटीज भी बालों की दिक्कतों से जूझते हैं. सभी की मां और दादी-नानी के ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें वे इस्तेमाल करते हैं ताकि बालों की ग्रोथ (Hair Growth) बेहतर की जा सके या बालों का झड़ना रोककर बालों को घना और चमकदार बनाया जा सके. दिशा पाटनी (Disha Patani) की मां भी घर पर ही बालों के लिए तेल तैयार करती हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर दिशा की बड़ी बहन खुशबू पाटनी (Khushboo Patani) ने शेयर किया है. वीडियो में दिशा और खुशबू की मम्मी बालों के लिए तेल बना रही हैं. इस तेल को बनाने के लिए उन्होंने फूल और पत्तों का भी इस्तेमाल किया है. आप भी जानिए इस हेयर ऑयल को बनाने का तरीका और इसके फायदों के बारे में.

दिशा पाटनी की मां इस तरह बनाती हैं हेयर ऑयल

तेल को बनाने के लिए दिशा और खुशबी की मम्मी ने सामग्री में प्याज, करी पत्ते, मेथी के दाने और गुड़हल के फूल (Hibiscus Flower) लिए हैं. 250 ग्राम नारियल के तेल में 2 प्याज, मुट्ठीभर करी पत्ते और मुट्ठीभर गुड़हल के फूल और 4 चम्मच मेथी दाने लेकर एकसाथ उबाला है. इस तेल को तबतक पकाना है जबतक प्याज भूरा हो जाए. इसे धीमी आंच पर पकाने के बाद छानते हैं.

खुशबू ने बताया कि उनकी मां के घने और काले बालों का राज यह तेल ही है. इस तेल को नहाने से एक या 2 घंटे पहले बालों पर लगाया जा सकता है.

यह एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. वहीं, प्याज में पाए जाने वाला सल्फर और नारियल तेल के फैटी एसिड्स भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इस तेल को सिर पर लगाने से हेयर ग्रोथ प्रोमोट होती है यानी बाल बढ़ने में मदद मिलती है.

बालों का झड़ना (Hair Fall) रोकने के लिए भी यह तेल सिर पर लगाया जा सकता है. इस तेल को नियमित तौर पर लगाने से बालों का झड़ना रुकने में असर नजर आने लगता है.

हेयर क्वालिटी बेहतर करने में भी यह तेल फायदेमंद होता है. इस तेल से बालों का टूटना रुकता है और बालों को मजबूती मिलती है.

बालों को इस तेल से चमक मिलती है. यह तेल बालों को मुलायम बनाने में भी असरदार होता है.

इस तेल से बालों की डीप कंडीशनिंग होने लगती है. इससे बालों पर पर्याप्त मॉइश्चर बना रहता है.

स्कैल्प की सेहत अच्छी रखने में भी इस तेल का असर नजर आता है. इस तेल से स्कैल्प की इंफ्लेमेशन कम होती है जिससे सिर पर डैंड्रफ नजर नहीं आता है.

इस तेल से समय से पहले बालों के सफेद होने की दिक्कत दूर होती है. खासतौर से नारियल तेल और करी पत्ते का कोंबिनेशन बालों की प्राकृतिक रंगत को बनाए रखता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.