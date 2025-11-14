शरीर में दो गुना तेसी से बढ़ जाएगा Vitamin B12, बस चावल में मिलाकर खा लें ये एक चीज

Vitamin B12 Deficiency: अगर रोज समय पर सोने, पूरा आराम करने और हेल्दी डाइट लेने के बाद भी आपको हर समय थकान और कमजोरी का एहसास परेशान करता है, तो ये शरीर में विटामिन बी12 की कमी के चलते हो सकता है. हमारी बॉडी को ठीक तरह से फंक्शन करने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक है विटामिन बी12. ये हमारे DNA को बनाने, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने और नर्व्स की सुरक्षा में मदद करता है. विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर को कमजोरी जड़क लेती है और आप हर समय खुद को थका-थका महसूस करते हैं. आमतौर पर यह विटामिन नॉन-वेज फूड में ज्यादा पाया जाता है, ऐसे में शाकाहारी लोग इसकी कमी से ज्यादा जूझते हैं. हालांकि, यहां हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बता रहे हैं, जिसे खाने से शाकाहारी लोग भी बॉडी में नेचुरल तरीके से विटामिन बी12 की मात्रा को बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

अंडे के फायदों को 10 गुना कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर से जान लें कैसे खाने चाहिए Egg

बॉडी में कैसे बढ़ाएं विटामिन बी12?

इसे लेकर वुमेन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेशमी वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, 'राइस कंजी' खाने से आप अपनी बॉडी में नेचुरल तरीके से विटामिन बी12 को बढ़ा सकते हैं. राइज कंजी गट साइंस पर आधारित एक नेचुरल प्रोबायोटिक फूड है. इसे 'फर्मेंटेड राइस' भी कहा जाता है.

इसके लिए सबसे पहले चावल को उबाल लें.

अब, पके हुए चावल में थोड़ा पानी और दही मिलाएं.

इन्हें एक मिट्टी के बर्तन में डालें और रातभर ढककर फर्मेंट होने दें.

सुबह तक आपकी राइस कंजी तैयार हो जाएगी, आप इसे दिनभर में कभी भी खा सकते हैं.

चाहें, तो आप स्वाद बढ़ाने के लिए इन चावलों में तड़का भी लगा सकते हैं.

कैसे बनता है विटामिन B12?

रेशमी वर्मा बताती हैं, जब चावल को दही के साथ रातभर रखा जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं. ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के दौरान विटामिन B12, फोलेट (Folate) और कई जरूरी एंजाइम्स बनाते हैं, जो पाचन और न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण को बेहतर करते हैं.

रेशमी वर्मा कहती हैं कि मिट्टी का बर्तन में यह प्रक्रिया और भी असरदार होती है, क्योंकि यह ठंडा तापमान बनाए रखता है और सही प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है. इससे राइस कंजी नेचुरल प्रोबायोटिक और विटामिन B12 से भरपूर बन जाती है.

ऐसे में अगर आपके शरीर में भी विटामिन बी12 की कमी हो गई है, तो आप राइस कंजी को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे आपको कुछ ही समय में फर्क देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.