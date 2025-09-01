क्या स्किन टाइप बदलता रहता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया Skin Type कैसे पहचानें और किस तरह रखें त्वचा का ख्याल

Skin Type Test: स्किन टाइप का पता ना हो तो सही प्रोडक्ट्स चुनने में भी दिक्कत होती है. गलत प्रोडक्ट्स स्किन की दिक्कतों को दूर करने के बजाय बढ़ा सकते हैं, इसीलिए सही प्रोडक्ट्स चुनना जरूरी होता है जिसके लिए अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए. ज्यादातर लड़कियों को कोंबिनेशन स्किन (Combination Skin) समझने में दिक्कत होती है. उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई. वहीं, इस बात को लेकर कंफ्यूजन होती है कि क्या स्किन का टाइप बदलता रहता है या नहीं. ऐसे में डॉ. गुरवीन वराइच ने अपने एक वीडियो में बताया है कि स्किन टाइप से जुड़ी वो कौनसी बातें हैं जो सभी को पता होना जरूरी हैं.

रोजाना लिपस्टिक लगाती हैं तो सुन लें AIIMS के डॉक्टर की यह चेतावनी, बताया त्वचा पर क्या असर डालती है Lipstick

स्किन टाइप बदलता है या नहीं

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि लोगों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि उन्हें उनका स्किन टाइप समझ नहीं आता है. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है. डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर आपको अपना स्किन टाइप समझ नहीं आ रहा है और कभी स्किन ड्राई हो जाती है या कभी ऑयली दिखती है तो हो सकता है कि आपकी स्किन कोंबिनेशन है.

दूसरी कंफ्यूजन लोगों को यह होती है कि उन्हें लगता है कि उनका स्किन टाइप फिक्स्ड है. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि आपका स्किन टाइप उम्र, मौसम और हॉर्मोनल बदलावों के साथ ही बदलता रहता है.

बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है और वे जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं उससे उन्हें एक्ने हो जाता है या स्किन टैन होने लगती है. लेकिन, अगर किसी प्रोडक्ट को लगाने पर आपको एक्ने हो जाता है या आप टैन हो जाते हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है. इसका बस यह मतलब है कि आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर आपको पिग्मेंटेशन हो गई है.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि सेंसिटिव स्किन वो है जो बहुत जल्द धूप में आने से या हीट के संपर्क में आने से रेड हो जाती है या स्किन पर रैशेज निकलते हैं. मौसम बदलता है तो स्किन फ्लेकी हो जाती है या स्किन पर खुजली होती है तो इसे सेंसिटिव स्किन (Sensitive Skin) कहते हैं. सेंसिटिव स्किन में किसी भी विटामिन सी, AHA, BHA, रेटिनोल भी लगाने से मना किया जाता है. इस स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. स्किन मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है.