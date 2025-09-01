रोजाना लिपस्टिक लगाती हैं तो सुन लें AIIMS के डॉक्टर की यह चेतावनी, बताया त्वचा पर क्या असर डालती है Lipstick

Skin Care: लड़कियां और महिलाएं मेकअप करती हैं तो लिपस्टिक जरूर लगाती हैं. लिपस्टिक (Lipstick) किसी भी लुक को कई गुना ज्यादा एन्हैंस कर देती है. चेहरे पर चाहे कोई मेकअप ना भी लगाया गया हो लेकिन अगर लिपस्टिक लगा ली जाए तो चेहरा खिल जाता है. लड़कियां अक्सर ही हर समय लिपस्टिक लगाए रखती हैं, बहुत सी लड़कियों को लिपस्टिक की इतनी आदत होती है कि वे घर के अंदर भी लिपस्टिक लगाकर रखती हैं. लेकिन, रोजाना लिपस्टिक लगाने को लेकर AIIMS दिल्ली से पढ़ाई और नौकरी कर चुके डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) ने चेताया है. डॉ. इफ्तेखार खान ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो में डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि रोजाना लिपस्टिक लगाने पर त्वचा कैसे प्रभावित होती है.

रोजाना लिपस्टिक लगाने पर क्या होता है | What Happens If You Wear Lipstick Daily

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि उनके पास एक फीमेल पेशेंट आई थी जिसके चेहरे पर एक्ने और अनयुजुअल फेशियल हेयर ग्रोथ नजर आ रही थी. इस पेशेंट के हॉर्मोनल टेस्ट बोर्डरलाइन थे लेकिन हिस्ट्री में एक जरूरी चीज का पता चला. यह चीज थी रोजाना अलग-अलग तरह की लिपस्टिक और ग्लॉस लगाना. डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि काफी सारी लिपस्टिक के अंदर एक कंपाउंड होता है बिस्फेनोल ए. इसके साथ ही फाइलेट्स और पैराबेंस भी होते हैं जोकि एंडोक्राइन डिस्ट्रैक्टर्स हैं. इससे होर्मोनल एक्ने हो सकता है, हर्टुटिस्म हो सकता है और आगे चलकर फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

कुछ लिपस्टिक के अंदर हैवी मेटल्स जैसे लेड और केल्मियम भी पाए गए हैं जोकि खतरनाक होते हैं. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि लिपस्टिक लगाओ लेकिन इंग्रीडिएंट लिस्ट चेक करके ही लगाओ.

रोजाना लिपस्टिक लगाएं या नहीं इसका सादा सा जवाब है कि लिपस्टिक का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं लेकिन केमिकल वाली लिपस्टिक्स से बचकर रहना जरूरी है. होंठ लिपस्टिक से बहुत ज्यादा ड्राई ना हों इसके लिए लिपस्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करने में समझदारी है. इसके अलावा किसी और की लिपस्टिक इस्तेमाल करने से परहेज करें. किसी दूसरे की लिपस्टिक लगाने पर इंफेक्शंस की संभावना बढ़ती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.