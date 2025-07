What is the rate of cow urine per Litre : इन दिनों यूरीन थेरेपी काफी चर्चाओं में हैं. उससे भी ज्यादा चर्चा में है गोमूत्र का सेवन. कई लोग ये दावा करते हैं कि वो नियम से गोमूत्र (Gaumutr Peene Ke Fayde) का सेवन करते हैं. जिसकी वजह से वो काफी सेहतमंद रहते हैं. साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी बचते हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोमूत्र को औषधि (Gaumutr Peene Se Kya Hota Hai) मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है. जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों पर अब गोमूत्र दूध से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है. आप शायद यकीन न करें, लेकिन बहुत सी जगहों पर दूध की कीमत अगर सौ रुपये लीटर है तो गोमूत्र की कीमत 290 रु. लीटर तक पहुंच रही है. यानी दूध की कीमत से करीब करीब तिगुनी कीमत पर गोमूत्र बिक रहा है. चलिए जानते हैं क्या है इसकी वजह और कैसे बढ़ रहा है गोमूत्र का बाजार.

दूध 100 रुपये लीटर, गौमूत्र 290 रुपये लीटर



जहां बाजार में दूध की कीमत करीब 100 रुपये प्रति लीटर है, वहीं देसी गायों के गौमूत्र की कीमत 290 रुपये लीटर तक पहुंच चुकी है. कई जगहों पर लोग इसे ऊंचे दामों पर खरीद रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब इसे सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सेहत, खेती और घरेलू उत्पादों में भी इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं.

ऑर्गेनिक, हर्बल, देसी और गिर गाय के नाम पर बिक रहा है गौमूत्र



गौमूत्र को अब 'ऑर्गेनिक', 'हर्बल', 'देसी गाय' और 'गिर गाय' जैसे टैग लगाकर बेचा जा रहा है. कंपनियां दावा करती हैं कि देसी और गिर गायों का गौमूत्र ज्‍यादा असरदार है.

अब यह सिर्फ औषधि ही नहीं, बल्कि साबुन, फेस पैक, अगरबत्ती, शैंपू जैसे प्रोडक्ट्स में भी मिलाया जा रहा है. मथुरा के 'दीन दयाल धाम' ने गौमूत्र और गोबर से बने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है, जो अमेजन जैसी वेबसाइट्स पर भी मिल रहे हैं.

गौमूत्र बेचकर मालामाल हो रही हैं कंपनियां



गौमूत्र के बढ़ते कारोबार से कई कंपनियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं. बड़े-बड़े पैक में गौमूत्र बेचा जा रहा है. सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है.

विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में गौमूत्र अब 'लिक्विड गोल्ड' के रूप में देखा जा रहा है. मोदी सरकार के आने के बाद इसके उत्पादों की मांग तेज हुई है. अब यह खेती, सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू सफाई उत्पादों में भी उपयोग हो रहा है. किसान भी अब गौमूत्र बेचकर दूध से ज्यादा कमाई कर रहे हैं.

गौमूत्र खरीदने और बेचने के लिए बनाया ऐप



तकनीक ने इस कारोबार को और भी आसान बना दिया है. अब मोबाइल ऐप्स के जरिए ग्राहक सीधे गौशालाओं से गौमूत्र खरीद सकते हैं. किसान भी इन ऐप्स पर रजिस्टर कर अपने गौमूत्र को बेच सकते हैं. इस मॉडल से खासतौर पर छोटे किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और शहरों के ग्राहक आसानी से गौमूत्र खरीद पा रहे हैं.

यूपी में Cow Urine Dairy, कमाई लाखों में



उत्तर प्रदेश में अब 'Cow Urine Dairy' का नया ट्रेंड चल पड़ा है. कई जगहों पर डेयरियां सिर्फ गौमूत्र इकट्ठा करने और बेचने का काम कर रही हैं. इन डेयरियों से हर महीने लाखों रुपये की कमाई हो रही है. किसान भी इस बिजनेस में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

जानिए आयुर्वेद में क्‍या कहा गया है गौमूत्र के बारे में



आयुर्वेद में गौमूत्र को बेहद अहम बताया गया है. इसे 'पंचगव्य' का हिस्सा माना गया है, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण भी माने जाते हैं.

राजस्थान सरकार भी अब अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में केमिकल वाले डिसइंफेक्टेंट्स की जगह गौमूत्र से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है. इससे साफ-सफाई भी होगी और केमिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाव होगा.